На дні Великого каньйону знаходиться "приховане" село: жінка показала свій будинок

Історія Шили Сіюджу зі США, яка живе в ізольованому селі всередині Великого каньйону, несподівано стала вірусною і вразила мільйони користувачів соцмереж. Ролик набрав понад 65 мільйонів переглядів.

Життя на дні одного з найвідоміших природних чудес світу виявилося зовсім не таким, як уявляють собі туристи. Блогерка опублікувала відео в TikTok, показавши поселення, приховане серед скель і водоспадів на самому дні каньйону.

У ролику американка запитала чи знають люди, що в цьому місці взагалі живуть люди. Відео стрімко розлетілося мережею і зібрало понад 65 мільйонів переглядів, викликавши хвилю здивування і захоплення.

Життя на дні Великого каньйону

Шила С. Сіюджу разом із сім'єю живе в селі Супай. Вона регулярно ділиться в соцмережах кадрами повсякденного життя в одному з найбільш важкодоступних місць США.

Поселення розташоване біля скель і є столицею племені Хавасупаї. Дістатися туди можна тільки пішки, подолавши близько 8 миль (майже 13 км) гірськими стежками, на мулах або на вертольоті. Попри ізоляцію, у селі є магазин із товарами першої необхідності, школа, пошта і навіть невелике кафе.

Реакція соцмереж

Сім'я вирушила у восьмимильний похід додому після того, як пропустила вертоліт Фото: TikTok

В одному з найбільш обговорюваних відео Шила показала, як її сім'я вирушає у восьмимильний похід додому після того, як пропустила вертоліт.

Користувачі в коментарях зізнавалися, що вражені не тільки красою місця, а й витривалістю його жителів. Багато хто ділився особистими спогадами про походи до знаменитих яскраво-блакитних водоспадів і нічні прогулянки, щоб уникнути денної спеки.

"Справжні американці".

"Мені пощастило побувати у вашому селі багато років тому. Дякую".

"Ми з сестрою ходили в походи вночі, щоб уникнути спеки. Дуже сумуємо за цим місцем".

Чому Супай вразив мандрівників

Церква в селі Супай Фото: Wikipedia

В інших роликах американка показала, який вигляд має звичайний шопінг для сім'ї, що живе в каньйоні. Продукти та покупки доставляють на вертольоті, закріплюючи їх на зовнішній платформі під фюзеляжем. Подібне видовище, що стало для місцевих рутиною, здивувало глядачів в інтернеті.

Видання Express зазначає, що Шила та її сім'я є не єдиними жителями цих місць. Понад дві тисячі людей живуть і на південному краю Великого каньйону, але саме Супай залишається одним із найбільш ізольованих і незвичних населених пунктів країни, де повсякденне життя триває серед стрімких скель і галасливих водоспадів.

