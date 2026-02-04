На дні Великого каньйону знаходиться "приховане" село: жінка показала свій будинок
Історія Шили Сіюджу зі США, яка живе в ізольованому селі всередині Великого каньйону, несподівано стала вірусною і вразила мільйони користувачів соцмереж. Ролик набрав понад 65 мільйонів переглядів.
Життя на дні одного з найвідоміших природних чудес світу виявилося зовсім не таким, як уявляють собі туристи. Блогерка опублікувала відео в TikTok, показавши поселення, приховане серед скель і водоспадів на самому дні каньйону.
У ролику американка запитала чи знають люди, що в цьому місці взагалі живуть люди. Відео стрімко розлетілося мережею і зібрало понад 65 мільйонів переглядів, викликавши хвилю здивування і захоплення.
Життя на дні Великого каньйону
Шила С. Сіюджу разом із сім'єю живе в селі Супай. Вона регулярно ділиться в соцмережах кадрами повсякденного життя в одному з найбільш важкодоступних місць США.
Поселення розташоване біля скель і є столицею племені Хавасупаї. Дістатися туди можна тільки пішки, подолавши близько 8 миль (майже 13 км) гірськими стежками, на мулах або на вертольоті. Попри ізоляцію, у селі є магазин із товарами першої необхідності, школа, пошта і навіть невелике кафе.
Реакція соцмереж
В одному з найбільш обговорюваних відео Шила показала, як її сім'я вирушає у восьмимильний похід додому після того, як пропустила вертоліт.
Користувачі в коментарях зізнавалися, що вражені не тільки красою місця, а й витривалістю його жителів. Багато хто ділився особистими спогадами про походи до знаменитих яскраво-блакитних водоспадів і нічні прогулянки, щоб уникнути денної спеки.
- "Справжні американці".
- "Мені пощастило побувати у вашому селі багато років тому. Дякую".
- "Ми з сестрою ходили в походи вночі, щоб уникнути спеки. Дуже сумуємо за цим місцем".
Чому Супай вразив мандрівників
В інших роликах американка показала, який вигляд має звичайний шопінг для сім'ї, що живе в каньйоні. Продукти та покупки доставляють на вертольоті, закріплюючи їх на зовнішній платформі під фюзеляжем. Подібне видовище, що стало для місцевих рутиною, здивувало глядачів в інтернеті.
Видання Express зазначає, що Шила та її сім'я є не єдиними жителями цих місць. Понад дві тисячі людей живуть і на південному краю Великого каньйону, але саме Супай залишається одним із найбільш ізольованих і незвичних населених пунктів країни, де повсякденне життя триває серед стрімких скель і галасливих водоспадів.
