Девушка бросила работу и переехала на райский остров: в чем его плюсы (видео)

Жительница Великобритании рассказала, как решилась на радикальные перемены. Девушка оставила привычную жизнь, продала свои вещи и переехала на "райский остров", где, по ее словам, наконец почувствовала себя счастливой.

Эбони Джозеф призналась, что долгое время жила в режиме постоянной усталости. Британка много работала за небольшие деньги и постепенно ощущала, что теряет себя. Токсичная атмосфера и выгорание стали для нее сигналом, что пора что-то менять. Об этом пишет The Sun.

Переломным моментом стал отпуск на острове Сент-Люсия. По словам Эбони, именно там она впервые за долгое время почувствовала покой и осознала, что нашла свое место. Вернувшись, девушка распродала вещи и окончательно попрощалась с жизнью в Великобритании.

Переезд без плана и гарантий

Эбони переехала в район Родни-Бэй без четкого плана и финансовой подушки. Британка призналась, что многие крутили пальцем у виска и уверяли, что она не продержится и пары месяцев. Но сама женщина отметила, что иногда выживание относится не к осторожности, а к смелости.

Сейчас девушка утверждает, что не жалеет ни о чем. После переезда Эбони открыла собственный бизнес. Первое время было непросто, особенно в финансовом плане, но, как британка отметила, что раньше она точно так же тяжело работала только на других.

Теперь, по ее словам, у нее появилась свобода. Девушка могла свободно распоряжаться своим временем и жить в ритме, который подходит именно ей.

"Я делаю все то же самое. Я стараюсь, работаю, выживаю, но теперь под солнцем и с красивым видом", — говорит Эбони.

Сейчас девушка утверждает, что не жалеет ни о чем Фото: TikTok

Сколько стоит жизнь на острове

В одном из видео женщина показала свои ежедневные расходы и решила проверить, можно ли прожить день, питаясь вне дома, менее чем на 20 фунтов стерлингов (примерно 1100 гривен). Эксперимент оказался удачным.

Утро началось с чая на вынос, затем была булочка с беконом и яйцом. Днем она купила энергетический напиток, а на ужин купила большую порцию еды навынос. Завершила день мороженым. В итоге все питание за день обошлось в примерно 17 фунтов стерлингов (около 992 гривен), что значительно дешевле, чем аналогичный день в Великобритании.

Реакция соцсетей

История Эбони вызвала бурную реакцию в соцсетях. Пользователи восхищались ее смелостью, природой острова и доступной стоимостью жизни. Многие писали, что решиться поставить себя на первое место довольно непросто, и желали ей успехов в новой жизни:

"Стоимость жизни очень низкая, если у вас есть огород и вы любите местную еду";

"Я обожаю Сент-Люсию! Сейчас я тоже пытаюсь сделать то же самое, что и ты!";

"Как здорово! В августе ездила на Сент-Люсию на две недели, возвращаюсь на Новый год, это потрясающее место, чувствую, что оставила там свое сердце".

