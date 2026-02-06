Дівчина покинула роботу і переїхала на райський острів: у чому його плюси (відео)

Мешканка Великої Британії розповіла, як зважилася на радикальні зміни. Дівчина залишила звичне життя, продала свої речі та переїхала на "райський острів", де, за її словами, нарешті відчула себе щасливою.

Ебоні Джозеф зізналася, що довгий час жила в режимі постійної втоми. Британка багато працювала за невеликі гроші й поступово відчувала, що втрачає себе. Токсична атмосфера і вигоряння стали для неї сигналом, що пора щось змінювати. Про це пише The Sun.

Переломним моментом стала відпустка на острові Сент-Люсія. За словами Ебоні, саме там вона вперше за довгий час відчула спокій і усвідомила, що знайшла своє місце. Повернувшись, дівчина розпродала речі й остаточно попрощалася з життям у Великій Британії.

Переїзд без плану і гарантій

Ебоні переїхала в район Родні-Бей без чіткого плану і фінансової подушки. Британка зізналася, що багато хто крутив пальцем біля скроні і запевняв, що вона не протримається і кількох місяців. Але сама жінка зазначила, що іноді виживання стосується не обережності, а сміливості.

Зараз дівчина стверджує, що не шкодує ні про що. Після переїзду Ебоні відкрила власний бізнес. Перший час було непросто, особливо у фінансовому плані, але, як британка зазначила, що раніше вона точно так само тяжко працювала тільки на інших.

Тепер, за її словами, у неї з'явилася свобода. Дівчина могла вільно розпоряджатися своїм часом і жити в ритмі, який підходить саме їй.

"Я роблю все те ж саме. Я стараюся, працюю, виживаю, але тепер під сонцем і з гарним краєвидом", — каже Ебоні.

Зараз дівчина стверджує, що не шкодує ні про що Фото: TikTok

Скільки коштує життя на острові

В одному з відео жінка показала свої щоденні витрати і вирішила перевірити, чи можна прожити день, харчуючись поза домом, менш ніж на 20 фунтів стерлінгів (приблизно 1100 гривень). Експеримент виявився вдалим.

Ранок почався з чаю на винос, потім була булочка з беконом і яйцем. Вдень вона купила енергетичний напій, а на вечерю купила велику порцію їжі на винос. Завершила день морозивом. У підсумку все харчування за день обійшлося в приблизно 17 фунтів стерлінгів (близько 992 гривень), що значно дешевше, ніж аналогічний день у Великій Британії.

Реакція соцмереж

Історія Ебоні викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Користувачі захоплювалися її сміливістю, природою острова і доступною вартістю життя. Багато хто писав, що зважитися поставити себе на перше місце доволі непросто, і бажав їй успіхів у новому житті:

"Вартість життя дуже низька, якщо у вас є город і ви любите місцеву їжу";

"Я обожнюю Сент-Люсію! Зараз я теж намагаюся зробити те ж саме, що і ти!";

"Як здорово! У серпні їздила на Сент-Люсію на два тижні, повертаюся на Новий рік, це приголомшливе місце, відчуваю, що залишила там своє серце".

