Посреди вод Атлантики: эксперт раскрыл самое загадочное исчезновение самолета в истории (фото, видео)

В конце мая 2003 года в Анголе пассажирский самолет Боинг 727 вылетел из аэропорта и исчез по до сих пор невыясненным причинам. Эксперты имеют ряд предположений, что произошло на борту самолета, но ни одно из них не было подтверждено.

Со времени исчезновения самолета после взлета, поисковики не нашли ни одного фрагмента воздушного судна ни на море, ни на суше. Перед исчезновением борта MH 370 в 2014 году, именно эта история считалась самой загадочной в истории авиации, пишет издание The Sun.

Журналисты пишут, что 25 мая 2003 года Боинг 727 взлетел из международного аэропорта Кватро-де-Феврейру в Луанде, столице Анголы. Именно здесь начинается череда странных обстоятельств — борт не имел плана полета, его подъем не был утвержден диспетчерами, а самолет простоял в зоне стоянки несколько месяцев.

Дальше больше — оказалось, что неизвестные залили топливо в воздушное судно, подготовили батареи и приготовили к взлету. Затем самолет поднялся в воздух и исчез с радаров, выключив внешние огни и транспондер.

После исчезновения борта, ангольские и международные команды тщательно обыскали огромную зону от аэропорта относительно обломков или чего-либо, что имеет отношение к самолету. Но в течение нескольких лет ничего не было найдено, даже "винтика или куска фюзеляжа".

Зона поиска пропавшего Боинга 727 Фото: Wiki Commons

Журналисты цитируют эксперта Джулиана Брея, который указывает на несколько загадочных обстоятельств этого дела, но имеет собственную версию событий. Он говорит, что первой проблемой является странное поведение капитана Бенджамина Чарльза Падильи, который взял на борт инженера-менахика из Конго Джона Микеля Мутанту без записей в регистрационные документы.

Еще одна особенность дела заключается в истории самого самолета: он много лет прослужил в нескольких авиакомпаниях, но когда попал в Анголу, владелец оказался в долгах из-за неэффективной финансовой политики. Не менее загадочными стали слова пилота своему брату Джозефу, что несмотря на "проблемы на работе, он любил свое дело".

"В этом деле есть очень много белых пятен. Предполагаю, что самолет мог использоваться для незаконных действий, например контрабанды наркотических веществ, оружия или бензина. Трудно сказать, знал ли капитан, что они могли везти на борту воздушного судна, и если знал, то возникает вопрос — что это было? Факты говорят о ряде нереальных совпадений: батареи самолета зарядили, топливные баки залиты, судно было готово к вылету неизвестными, а потом — исчезает капитан и его инженер-механик", — говорит мистер Брей.

Он говорит, что наиболее вероятными версиями являются воздушное пиратство, месть пилота из-за финансовых проблем компании и авиакатастрофа. Однако эксперт убежден, что дело Боинга 727 никогда не будет раскрыто из-за нехватки объективных доказательств и следов, и в то же время считает, что именно угон или катастрофа являются наиболее правдоподобными версиями.

