Посеред вод Атлантики: експерт розкрив найзагадковіше зникнення літака в історії (фото, відео)

Наприкінці травня 2003 року в Анголі пасажирський літак Боїнг 727 вилетів з аеропорту та зник за досі нез'ясовних причин. Експерти мають низку припущень, що сталося на борту літака, та жодна з них не була підтверджена.

З часу зникнення літака після злету, пошуковці не знайшли жодного фрагменту повітряного судна ні на морі, ні на суші. Перед зникненням борту MH 370 в 2014 році, саме ця історія вважалася найзагадковішою в історії авіації, пише видання The Sun.

Журналісти пишуть, що 25 травня 2003 року Боїнг 727 злетів із міжнародного аеропорту Кватро-де-Феврейру в Луанді, столиці Анголи. Саме тут починається низка дивних обставин — борт не мав плану польоту, його підйом не був затверджений диспетчерами, а літак простояв у зоні стоянки кілька місяців.

Далі більше — виявилося, що невідомі залили паливо у повітряне судно, підготували батареї та приготували до злету. Потім літак піднявся у повітря та зник з радарів, вимкнувши зовнішні вогні та транспондер.

Після зникнення борту, ангольські та міжнародні команди ретельно обшукали величезну зону від аеропорту щодо уламків чи будь-чого, що має стосунок до літака. Та протягом кількох років нічого не було знайдено, навіть "гвинтика чи шматка фюзеляжу".

Зона пошуку зниклого Боїнга 727 Фото: Wiki Commons

Журналісти цитують експерта Джуліана Брея, який вказує на кілька загадкових обставин цієї справи, але має власну версію подій. Він говорить, що першою проблемою є дивна поведінка капітана Бенджаміна Чарльза Падільї, який взяв на борт інженера-менахіка з Конго Джона Мікеля Мутанту без записів у реєстраційні документи.

Ще одна особливість справи полягає у історії самого літака: він багато років прослужив у кількох авіакомпаніях, але коли потрапив до Анголи, власник опинився у боргах через нефективну фінансову політику. Не менш загадковими стали слова пілота своєму брату Джозефу, що попри "проблеми на роботі, він любив свою справу".

"У цій справі є дуже багато білих плям. Припускаю, що літак міг використовуватися для незаконних дій, наприклад контрабанди наркотичних речовин, зброї чи бензину. Важко сказати, чи знав капітан, що вони могли везти на борту повітряного судна, та якщо знав, то виникає питання — що це було? Факти говорять про низку нереальних співдань: батареї літака зарядили, паливні баки залиті, судно було готове до вильоту невідомими, а потім — зникає капітан і його інженер-механік", — каже містер Брей.

Він говорить, що найімовірнішими версіями є повітряне піратство, помста пілота через фінансові проблеми компанії та авіакатастрофа. Однак експерт переконаний, що справа Боїнга 727 ніколи буде розкрита через брак об'єктивних доказів і слідів, та водночас вважає, що саме угон або катастрофа є найбільш правдоподібними версіями.

