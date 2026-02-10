"Я был невероятно счастлив": мужчина поделился впечатлениями от того, как это быть мертвым

35-летний Рис Эдвардс во время рабочей поездки пережил остановку сердца. Врачи даже успели установить ему временный кардиостимулятор, но он сместился, что привело к повторной остановке сердца.

Мужчина, думал, что умер и поделился впечатлениями о том, что чувствовал и делал будучи мертвым, пишет Daily Star.

"Я потерял сознание и помню, что чувствовал тепло и эйфорию. Я был невероятно счастлив, сидя с сыном и разговаривая с отцом, который умер много лет назад. Затем я проснулся от того, что врачи меня трясли. В тот момент я осознал, как близко я был к смерти", — рассказал Эдвардс.

Позже в тот же день ему установили внешний временный кардиостимулятор, прикрепленный к груди, что минимизировало риск очередного случайного отключения.

Однако через несколько дней все изменилось к худшему, когда Рис начал испытывать симптомы, похожие на грипп.

"У меня болело все тело, было трудно ходить, а потом я заметил странную сыпь на груди. Я думал, что это просто неприятный вирус", — отметил мужчина.

Он поехал в больницу, где медицинский персонал обнаружил, что его сердце находится под сильной нагрузкой, и перевел его в отделение интенсивной терапии.

"Я помню, как наблюдал, как частота моего сердцебиения снизилась с 60 до 35 ударов в минуту. Тогда я понял — что-то серьезно не так", — рассказал Эдвардс.

На рассвете Рису провели экстренную операцию по имплантации временного транвенозного кардиостимулятора — устройства, которое вводится через правую яремную вену непосредственно в сердце. Эффект был мгновенным: частота сердцебиения стабилизировалась на уровне 80 ударов в минуту, но он стал полностью зависимым от этого кардиостимулятора, который нужно было заменить, когда он вышел из строя. После того, как его состояние стабилизировалось и ему установили постоянный кардиостимулятор, дальнейшие обследования выявили причину остановки сердца — редкий штамм вируса Коксаки, связанный с болезнью рук, ног и рта.

Рис Эдвардс в больнице Фото: Daily Star

После почти двух недель в больнице Рис был выписан, но остался в отеле еще на неделю, прежде чем вернуться домой, чтобы начать долгий и мучительный путь к выздоровлению.

"Физически было тяжело, но психологически было еще тяжелее. У меня были панические атаки, постоянная тревога, и я даже не имел сил поднять своего сына. Это меня сломало", — поделился мужчина.

В 2022 году Рису удалили кардиостимулятор. Теперь его состояние отслеживают с помощью имплантированного цифрового рекордера, и он постепенно возвращает свою жизнь к норме.

