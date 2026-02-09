"Самый красивый мальчик": украинка полюбила вдвое младшего члена племени масаи

Ольга, которая сейчас отдыхает на Занзибаре, рассказала о своих новых отношениях. Украинка регулярно делится в социальных сетях романтическими видео, снятыми вместе с молодым человеком.

Женщина призналась, что встретила на экзотическом курорте вдвое младшего представителя местного племени масаи. В своем блоге она очень прозрачно намекает, что эти отношения имеют материальную основу. Фокус обратил внимание на ее историю.

История любви на Занзибаре

В одном из видео Ольга поделилась собственным опытом, призвав женщин приезжать в Занзибар, чтобы устроить личную жизнь.

"Здесь вы самые красивые — полные, худые... Разного возраста. Вы здесь самые классные. Не отчаивайтесь, у кого нет тепла, кому холодного, кого не обнимают. Здесь обнимут всех, обцелуют всех, всех любят, вы будете самые счастливые. Берите больше денег. Вот 150 долларов... Я выбрала самого красивого мальчика Занзибара", — рассказывает она, демонстрируя на камеру деньги.

В следующих обновлениях женщина показала, как они вместе гуляют по пляжу, купаются в океане, обнимаются, целуются и ездят на автомобиле.

Ее темнокожий избранник одет в традиционную для своего народа одежду. Среди аксессуаров носит палку, несколько браслетов, амулет и солнцезащитные очки.

Ольга со своим возлюбленным Фото: TikTok

В комментариях Ольга отметила, что пользуется услугами туристического оператора. "Все включено. Отель, трансфер, питание. Можно самостоятельно через букинг, но я — через оператора", — прокомментировала она.

Реакция сообщества

В комментариях разгорелась оживленная дискуссия.

"Девушки, поверьте, если вы будете тратить на мужчину от $100-150 в день, то вы найдете его в любой точке мира", — прокомментировал мужчина, подписанный как "Weit Andrei".

"Прочитайте книгу "Белая масаи". Это реальная история. И вообще, книга полезна для тех, кто хочет связать свою жизнь с иностранцами", — добавил другой участник обсуждения.

