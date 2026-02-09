"Найкрасивіший хлопчик": українка покохала вдвічі молодшого члена племені масаї

Ольга, яка зараз відпочиває на Занзібарі, розповіла про свої нові стосунки. Українка регулярно ділиться в соціальних мережах романтичними відео, знятими разом з молодим чоловіком.

Жінка зізналась, що зустріла на екзотичному курорті вдвічі молодшого представника місцевого племені масаї. У своєму блозі вона дуже прозоро натякає, що ці стосунки мають матеріальну основу. Фокус звернув увагу на її історію.

Історія кохання на Занзібарі

В одному із відео Ольга поділилась власним досвідом, закликавши жінок приїжджати у Занзібар, аби влаштувати особисте життя.

"Тут ви найкрасивіші — повні, худі… Різного віку. Ви тут найкласніші. Не відчаюйтесь, у кого немає тепла, кому холодного, кого не обіймають. Тут обіймуть всіх, обцілують всіх, всіх люблять, ви будете найщасливіші. Беріть більше грошей. Ось 150 доларів… Я обрала найкрасивішого хлопчика Занзібару", — розповідає вона, демонструючи на камеру гроші.

У наступних оновленнях жінка показала, як вони разом гуляють пляжем, купаються в океані, обіймаються, цілуються та їздять на автомобілі.

Її темношкірий обранець вбраний у традиційний для свого народу одяг. Серед аксесуарів носить палицю, кілька браслетів, амулет та сонцезахисні окуляри.

Ольга зі своїм коханим Фото: TikTok

У коментарях Ольга зауважила, що користується послугами туристичного оператора. "Все включено. Готель, трансфер, харчування. Можна самостійно через букінг, але я — через оператора", — прокоментувала вона.

Реакція спільноти

У коментарях розгорілась жвава дискусія.

"Дівчата, повірте, якщо ви будете витрачати на чоловіка від $100-150 на день, то ви знайдете його в будь-якій точці світу", — прокоментував чоловік, підписаний як "Weit Andrei".

"Прочитайте книгу "Біла масаї". Це реальна історія. І взагалі, книга корисна для тих, хто хоче пов'язати своє життя з іноземцями", — додав інший учасник обговорення.

