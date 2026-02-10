"Я був неймовірно щасливий": чоловік поділився враженнями від того, як це бути мертвим

35-річний Ріс Едвардс під час робочої поїздки пережив зупинку серця. Лікарі навіть встигли встановити йому тимчасовий кардіостимулятор, але він змістився, що призвело до повторної зупинки серця.

Чоловік, думав, що помер та поділився враженнями про те, що відчував та робив будучи мертвим, пише Daily Star.

"Я втратив свідомість і пам'ятаю, що відчував тепло і ейфорію. Я був неймовірно щасливий, сидячи з сином і розмовляючи з батьком, який помер багато років тому. Потім я прокинувся від того, що лікарі мене трусили. У той момент я усвідомив, як близько я був до смерті", — розповів Едвардс.

Пізніше того ж дня йому встановили зовнішній тимчасовий кардіостимулятор, прикріплений до грудей, що мінімізувало ризик чергового випадкового відключення.

Однак за кілька днів все змінилося на гірше, коли Ріс почав відчувати симптоми, схожі на грип.

"У мене боліло все тіло, було важко ходити, а потім я помітив дивний висип на грудях. Я думав, що це просто неприємний вірус", — зазначив чоловік.

Він поїхав до лікарні, де медичний персонал виявив, що його серце перебуває під сильним навантаженням, і перевів його до відділення інтенсивної терапії.

"Я пам'ятаю, як спостерігав, як частота мого серцебиття знизилася з 60 до 35 ударів на хвилину. Тоді я зрозумів — щось серйозно не так", — розповів Едвардс.

На світанку Рісу провели екстрену операцію з імплантації тимчасового транвенозного кардіостимулятора — пристрою, який вводиться через праву яремну вену безпосередньо в серце. Ефект був миттєвим: частота серцебиття стабілізувалася на рівні 80 ударів на хвилину, але він став повністю залежним від цього кардіостимулятора, який потрібно було замінити, коли він вийшов з ладу. Після того, як його стан стабілізувався і йому встановили постійний кардіостимулятор, подальші обстеження виявили причину зупинки серця — рідкісний штам вірусу Коксакі, пов'язаний із хворобою рук, ніг і рота.

Ріс Едвардс у лікарні Фото: Daily Star

Після майже двох тижнів у лікарні Ріс був виписаний, але залишився в готелі ще на тиждень, перш ніж повернутися додому, щоб розпочати довгий і болісний шлях до одужання.

"Фізично було важко, але психологічно було ще важче. У мене були панічні атаки, постійна тривога, і я навіть не мав сил підняти свого сина. Це мене зламало", — поділився чоловік.

У 2022 році Рісу видалили кардіостимулятор. Тепер його стан відстежують за допомогою імплантованого цифрового рекордера, і він поступово повертає своє життя до норми.

