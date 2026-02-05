Чоловік заявив дружині, що хоче половину її зарплати: чому багато хто з ним погодився

Чоловік сказав дружині, що має право на половину її майбутньої зарплати та несподівано отримав масову підтримку в мережі.

Історія сімейного конфлікту викликала бурхливе обговорення в соцмережах і показала, наскільки по-різному люди сприймають "спільні" та "особисті" гроші в шлюбі. Про це пише Mirror.

Подружжя одружене вже 12 років і виховує двох дітей. Увесь цей час чоловік працював, а його дружина опікувалася домом і дітьми. Його зарплата повністю надходила на спільний банківський рахунок, до якого обидва мали вільний доступ. За словами чоловіка, доходу завжди вистачало на комфортне життя сім'ї, і питання грошей ніколи не було джерелом серйозних суперечок.

Фраза чоловіка, яка спровокувала скандал

Ситуація змінилася, коли дружина почала обговорювати повернення на роботу перед початком навчального року молодшої дитини. Раніше подружжя домовлялося, що в цьому разі домашні обов'язки будуть розподілені порівну. Жінка з ентузіазмом розповідала, як зможе витрачати зароблені гроші на одяг, косметичні процедури та навіть почати колекціонувати книги.

Саме в цей момент, за словами чоловіка, він і поставив запитання, яке стало початком сварки: що він робитиме зі своєю "половиною" її доходу.

Реакція дружини була різкою Фото: Pexels

Реакція дружини була різкою. Жінка заявила, що його зарплата завжди була "грошима сім'ї", тоді як її майбутній дохід буде її особистими коштами, якими вона має право розпоряджатися сама. Чоловік, своєю чергою, наполягав, що якщо все зароблене ним у шлюбі вважалося спільним, то логічно застосовувати той самий принцип і до її зарплати.

Реакція соцмереж

Опублікувавши історію в мережі з питанням, чи винен він, чоловік несподівано отримав широку підтримку. Багато коментаторів погодилися з тим, що в сім'ї довгі роки існував єдиний фінансовий потік, і поява другого доходу не повинна змінювати сам принцип.

"Вона буквально сприйняла старий жарт: Що моє — моє, а що твоє — наше".

"У вас усе сімейне життя було єдине джерело доходу, і це не зміниться від того, що тепер у нього роблять внесок двоє людей";

"Знаєте, я частково розумію її позицію, хоча й не згоден з нею. Навіть якщо ви ніколи не розглядали ці гроші як свої, і їх завжди використовували як сімейні, вона, ймовірно, завжди відчувала, що це, по суті, дійсно ваші гроші".

