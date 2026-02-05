Мужчина заявил жене, что хочет половину ее зарплаты: почему многие с ним согласились

Мужчина сказал жене, что имеет право на половину ее будущей зарплаты и неожиданно получил массовую поддержку в сети.

История семейного конфликта вызвала бурное обсуждение в соцсетях и показала, насколько по-разному люди воспринимают "общие" и "личные" деньги в браке. Об этом пишет Mirror.

Супруги женаты уже 12 лет и воспитывают двоих детей. Все это время мужчина работал, а его жена занималась домом и детьми. Его зарплата полностью поступала на общий банковский счет, к которому оба имели свободный доступ. По словам мужа, дохода всегда хватало на комфортную жизнь семьи, и вопрос денег никогда не был источником серьезных споров.

Фраза мужа, которая спровоцировала скандал

Ситуация изменилась, когда жена начала обсуждать возвращение на работу перед началом учебного года младшего ребенка. Ранее супруги договаривались, что в этом случае домашние обязанности будут распределены поровну. Женщина с энтузиазмом рассказывала, как сможет тратить заработанные деньги на одежду, косметические процедуры и даже начать коллекционировать книги.

Именно в этот момент, по словам мужчины, он и задал вопрос, который стал началом ссоры: что он будет делать со своей "половиной" ее дохода.

Реакция жены была резкой. Женщина заявила, что его зарплата всегда была "деньгами семьи", тогда как ее будущий доход будет ее личными средствами, которыми она вправе распоряжаться сама. Муж, в свою очередь, настаивал, что если все заработанное им в браке считалось общим, то логично применять тот же принцип и к ее зарплате.

Реакция соцсетей

Опубликовав историю в сети с вопросом, виноват ли он, мужчина неожиданно получил широкую поддержку. Многие комментаторы согласились с тем, что в семье долгие годы существовал единый финансовый поток, и появление второго дохода не должно менять сам принцип.

"Она буквально восприняла старую шутку: Что мое — мое, а что твое — наше".

"У вас всю семейную жизнь был единый источник дохода, и это не изменится от того, что теперь в него вносят вклад два человека";

"Знаете, я отчасти понимаю ее позицию, хотя и не согласен с ней. Даже если вы никогда не рассматривали эти деньги как свои, и они всегда использовались как семейные, она, вероятно, всегда чувствовала, что это, по сути, действительно ваши деньги".

