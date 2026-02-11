Женщина отсудила сотни тысяч долларов у железной дороги, потому что мужчины делали отрыжки в ее присутствии

Женщина, которая работала на британской железной дороге, отсудила более 230 тысяч долларов у компании из-за того, что ее коллеги-мужчины намеренно делали много срыгиваний в ее присутствии.

Ровена Оуэнс получила 174 681 фунт стерлингов (232 505 долларов) и добилась признания себя жертвой "экстремального сексизма" из-за поведения коллег-мужчин, пишет Daily Star.

Ровена начала работать на железной дороге в 2015 году. Тогда она была одной из всего двух или трех женщин среди 40 сотрудников.

В свой первый день, после того как она предложила приготовить чай для коллег, один из сотрудников спросил ее о предпочтениях в оральном сексе.

А через год работы мужчины начали "испытывать" Ровену открыткой. В частности, двое коллег-мужчин громко срыгивали, проходя мимо нее. Третий сидел рядом с ней и намеренно громко и непрерывно срыгивал в течение более 15 минут, пока она не спросила его, все ли с ним в порядке. Еще несколько коллег-мужчин во время смены с ней срыгивали и громко выкрикивали "извините".

Кроме того, Ровену называли "толстой женщиной", не принимали во внимание ее пожелания, когда коллектив заказывал еду на вынос, махали перед лицом секс-игрушками, смотрели в ее присутствии порно и предлагали сесть на колени мужчине-сотруднику, чтобы "успокоить его".

После подачи жалобы на действия коллег Ровену уволили, поэтому она подала иск по статье о дискриминации.

Сначала иск отклонили, поскольку она подала его слишком поздно. Однако Ровена успешно обжаловала это решение, а сама компания была вынуждена признать свою ответственность и выплатить компенсацию.

Суд установил, что женщина подверглась 25 случаям сексуальной дискриминации со стороны 16 мужчин.

После пятилетней судебной тяжбы Ровена получила компенсацию за пережитое во время работы железнодорожником.

В то же время компания, где работала женщина, заявила, что "не допускает никаких порнографических материалов на рабочем месте, а все сотрудники прошли обучение по вопросам разнообразия и инклюзивности".

