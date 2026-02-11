Жінка відсудила сотні тисяч доларів у залізниці, бо чоловіки робили відрижки в її присутності

Жінка, яка працювала на британській залізниці, відсудила понад 230 тисяч доларів у компанії через те, що її колеги-чоловіки навмисно робили багато відрижок у її присутності.

Ровена Оуенс отримала 174 681 фунт стерлінгів (232 505 доларів) та домоглася визнання себе жертвою "екстремального сексизму" через поведінку колег-чоловіків, пише Daily Star.

Ровена почала працювати на залізниці у 2015 році. Тоді вона була однією з лише двох або трьох жінок серед 40 співробітників.

У свій перший день, після того як вона запропонувала приготувати чай для колег, один із співробітників запитав її про уподобання в оральному сексі.

А через рік роботи чоловіки почали "випробовувати" Ровену відкрижкою. Зокрема, двоє колег-чоловіків голосно відригували, проходячи повз неї. Третій сидів поруч з нею і навмисно голосно і безперервно відригував протягом більше 15 хвилин, поки вона не запитала його, чи все з ним гаразд. Ще кілька колег-чоловіків під час зміни з нею відригували і голосно вигукували "вибачте".

Крім того, Ровену називали "товстою жінкою", не брали до уваги її побажань, коли колектив замовляв їжу на виніс, махали перед обличчям секс-іграшками, дивились у її присутності порно та пропонували сісти на коліна чоловікові-співробітнику, щоб "заспокоїти його".

Після подання скарги на дії колег Ровену звільнили, тому вона подала позов за статею про дискримінацію.

Спочатку позов відхилили, оскільки вона подала його занадто пізно. Проте Ровена успішно оскаржила це рішення, а сама компанія була змушена визнати свою відповідальність та виплатити компенсацію.

Суд встановив, що жінка зазнала 25 випадків сексуальної дискримінації з боку 16 чоловіків.

Після п'ятирічної судової тяганини Ровена отримала компенсацію за пережите під час роботи залізничником.

Водночас компанія, де працювала жінка, заявила, що "не допускає жодних порнографічних матеріалів на робочому місці, а всі співробітники пройшли навчання з питань різноманітності та інклюзивності".

