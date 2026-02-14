Пассажиры устроили ожесточенную драку на борту британского самолета: тот был вынужден изменить направление (видео)

В сети распространяют кадры ожесточенной драки, которая разгорелась между пассажирами самолета Jet2, следовавшего из Турции в Великобританию. Двое непокорных мужчин упорно дрались, за что получили "пожизненный запрет" на авиаполеты от компании.

Самолет, следовавший 12 февраля из Анталии в Манчестер, в конце концов был вынужден полностью изменить планы и направление, совершив экстренную посадку в Бельгии. Об этом рассказало издание The New York Post.

"Вчера рейс LS896 из Анталии в Манчестер был перенаправлен в Брюссель из-за ужасного поведения двух пассажиров, которые нарушали порядок", — отметили в авиакомпании.

Один из свидетелей, пассажир, летевший тем же рейсом, признался, что это путешествие превратилось в одно из самых ужасных воспоминаний в его жизни.

Как выяснилось, спор начался с того, что один пассажир в состоянии алкогольного опьянения взялся выкрикивать расистские лозунги. Сначала другие пассажиры его игнорировали, однако он и не думал останавливаться.

Все ухудшилось с момента, когда шумный мужчина "не смог приобрести сигареты", и тогда начал агрессивно себя вести. Бортпроводники пытались его успокоить, однако это ничего не дало. В конце концов, произошла ожесточенная драка между ним и другим пассажиром.

"Пассажиры были обеспокоены. Люди были напуганы. Атмосфера стала хаотичной", — поделился воспоминаниями об инциденте свидетель.

Пока двое мужчин боролись в проходе салона, другие люди вокруг ругались и кричали, умоляя других не вмешиваться в драку.

Все закончилось, когда буйных пассажиров высадили в конце концов в Брюсселе, передав полиции. Авиакомпания взамен внесла мужчин в перечень тех, кому "пожизненно запрещено" летать их авиарейсами.

"Мы можем подтвердить, что двум пассажирам, нарушившим правила, будет запрещено летать с нами пожизненно. Мы также будем решительно добиваться от них возмещения расходов, понесенных нами в результате этого отклонения рейса", — заявил представитель Jet2.

Стоит отметить, что сама авиакомпания позиционирует себя как ориентированная на семейные ценности, поэтому такое поведение там считается недопустимым.

