Пасажири влаштували запеклу бійку на борту британського літака: той був змушений змінити напрямок (відео)

У мережі поширюють кадри запеклої бійки, яка розгорілася між пасажирами літака Jet2, що прямував із Туреччини до Великої Британії. Двоє непокірливих чоловіків затято билися, за що отримали "довічну заборону" на авіапольоти від компанії.

Літак, що прямував 12 лютого із Анталії до Манчестера, зрештою був вимушений повністю змінити плани і напрямок, здійснивши екстрене посадження у Бельгії. Про це розповіло видання The New York Post.

"Вчора рейс LS896 з Анталії до Манчестера був перенаправлений до Брюсселя через жахливу поведінку двох пасажирів, які порушували порядок", — зазначили в авіакомпанії.

Один зі свідків, пасажир, що летів тим же рейсом, зізнався, що ця подорож перетворилася в один із найжахливіших спогадів у його житті.

Як з'ясувалося, суперечка розпочалася з того, що один пасажир у стані алкогольного сп'яніння взявся вигукувати расистські гасла. Спершу інші пасажири його ігнорували, проте він ані не думав зупинятися.

Відео дня

Все погіршилося з моменту, коли галасливий чоловік "не зміг придбати цигарки", й тоді почав агресивно поводитися. Бортпровідники намагалися його заспокоїти, однак це нічого не дало. Зрештою, сталася запекла бійка між ним та іншим пасажиром.

"Пасажири були стурбовані. Люди були налякані. Атмосфера стала хаотичною", — поділився спогадами про інцидент свідок.

Поки двоє чоловіків боролися у проході салону, інші люди довкола лаялися та кричали, благаючи інших не втручатися у бійку.

Все закінчилося, коли буйних пасажирів висадили зрештою у Брюсселі, передавши поліції. Авіакомпанія натомість внесла чоловіків до переліку тих, кому "довічно заборонено" літати їхніми авіарейсами.

"Ми можемо підтвердити, що двом пасажирам, які порушили правила, буде заборонено літати з нами довічно. Ми також будемо рішуче домагатися від них відшкодування витрат, понесених нами в результаті цього відхилення рейсу", — заявив представник Jet2.

Варто зазначити, що сама авіакомпанія позиціює себе як така, що орієнтована на сімейні цінності, відтак така поведінка там вважається неприпустимою.

