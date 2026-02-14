Внутри поселились крысы: заброшенный дом после продажи изменился до неузнаваемости (фото)

В британском городе Норвич более десяти лет соседи не могли выяснить, кому принадлежит заброшенный дом. Тот постепенно разрушался и создавал проблемы всей улице.

Оператор крана Марк Ирвайн жил с семьей по соседству с аварийной викторианской террасой, которую десятилетие назад разделили на два отдельных дома. Об этом сообщает The Mirror.

Одна часть была заселена, другая — полностью заброшена. По словам Марка, состояние здания стремительно ухудшалось, ведь крыша проваливалась, внутри поселились голуби и крысы, а в одной из спален обвалился потолок.

"Это был не просто неприглядный вид дома. Все разрушения начали влиять и на наш дом, и на весь район", — говорит британец.

Несмотря на многочисленные попытки найти владельца через письма и проверки в земельном реестре, установить собственность не удавалось. Ситуация сдвинулась с места после того, как местный житель Саймон Бэнгем сообщил об объекте компании YouSpotProperty, которая специализируется на приобретении заброшенного жилья.

Відео дня

Заброшенная терраса дома Фото: The Mirror

Компании понадобилось три года, чтобы установить владельца и урегулировать юридические вопросы, связанные с наследством. В результате дом приобрели за £60 000 (3,5 млн грн), а Саймон получил £600 (более 35 тыс. грн) вознаграждения.

Владелицей оказалась женщина по имени Эшли, которая унаследовала недвижимость от брата около 15 лет назад. Из-за тяжелой инвалидности она не могла содержать или управлять домом, хотя проживала всего в нескольких улицах от него.

Компания потратила около £20000 (почти 1,2 млн грн) на первичную очистку: вывоз мусора, устранение масштабной гнили, борьбу с вредителями и расчистку полностью заросшего сада. Впоследствии господин Ирвайн смог приобрести этот дом и теперь планирует либо объединить его со своей частью в один большой семейный дом, либо реконструировать как отдельный объект для продажи.

"Годами мы пытались решить проблему этого руиновища, которое портило наш дом и вид района. Обращение к профессионалам стало шансом всей жизни", — отметил он.

Представитель компании Бен Радстоун подчеркнул, что в этой истории выиграли все стороны — район улучшился, Марк получил контроль территорией, владелица смогла продать имущество, а другой местный житель получил вознаграждение.

Ранее Фокус рассказывал о том, как необычный дом напугал покупателей. В соцсетях началось обсуждение после того, как внимательные пользователи разглядели на фотографиях интерьера детали, которые одни назвали жуткими, а другие гениальными.

Впоследствии стало известно, что в Британии продают уникальный пещерный дом. С 16 века обзавелся фасадом, который скрывает настоящее убежище в пещере, а в скале высечены спальни, сарай и даже уютная гостиная.