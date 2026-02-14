Всередині оселилися щури: занедбаний будинок після продажу змінився до невпізнаваності (фото)

У британському місті Норвіч понад десять років сусіди не могли з’ясувати, кому належить занедбаний будинок. Той поступово руйнувався та створював проблеми всій вулиці.

Оператор крана Марк Ірвайн жив із родиною по сусідству з аварійною вікторіанською терасою, яку десятиліття тому поділили на дві окремі оселі. Про це повідомляє The Mirror.

Одна частина була заселена, інша — повністю покинута. За словами Марка, стан будівлі стрімко погіршувався, адже дах провалювався, всередині оселилися голуби й щури, а в одній зі спалень обвалилася стеля.

"Це був не просто непривабливий вигляд будинку. Всі руйнування почали впливати і на наш дім, і на весь район", — каже британець.

Попри численні спроби знайти власника через листи та перевірки в земельному реєстрі, встановити власність не вдавалося. Ситуація зрушила з місця після того, як місцевий житель Саймон Бенгем повідомив про об’єкт компанії YouSpotProperty, яка спеціалізується на придбанні занедбаного житла.

Відео дня

Занедбана тераса будинку Фото: The Mirror

Компанії знадобилося три роки, щоб встановити власника та врегулювати юридичні питання, пов’язані зі спадщиною. У результаті будинок придбали за £60 000 (3,5 млн грн), а Саймон отримав £600 (понад 35 тис. грн) винагороди.

Власницею виявилася жінка на ім’я Ешлі, яка успадкувала нерухомість від брата близько 15 років тому. Через тяжку інвалідність вона не могла утримувати або управляти будинком, хоча проживала лише за кілька вулиць від нього.

Компанія витратила близько £20000 (майже 1,2 млн грн) на первинне очищення: вивезення сміття, усунення масштабної гнилі, боротьбу зі шкідниками та розчищення повністю зарослого саду. Згодом пан Ірвайн зміг придбати цей будинок і тепер планує або об’єднати його зі своєю частиною в одну велику родинну оселю, або реконструювати як окремий об’єкт для продажу.

"Роками ми намагалися розв’язати проблему цього руїновища, яке псувало наш дім і вигляд району. Звернення до професіоналів стало шансом усього життя", — зазначив він.

Представник компанії Бен Радстоун підкреслив, що в цій історії виграли всі сторони — район покращився, Марк отримав контроль територією, власницяі змогла продати майно, а інший місцевий мешканець отримав винагороду.

Раніше Фокус розповідав про те, як незвичний дім налякав покупців. У соцмережах почалося обговорення після того, як уважні користувачі розгледіли на фотографіях інтер'єру деталі, які одні назвали моторошними, а інші геніальними.

Згодом стало відомо, що в Британії продають унікальний печерний будинок. З 16 століття обзавівся фасадом, який приховує справжній притулок у печері, а в скелі висічені спальні, сарай і навіть затишна вітальня.