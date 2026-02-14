Съели почти все и устроили скандал: посетители отказались платить за ужин после ужасной "находки" в тарелке

Два посетителя отказались оплачивать счет в ресторане на £165, то есть примерно 9677 гривен, поскольку "обнаружили" в еде волосы. При этом камеры видеонаблюдения зафиксировали, как один из мужчин вырывает волосы из своей головы и кладет их в тарелку с ужином.

Двое мужчин заказали стейки, картофель фри, луковые кольца и напитки на общую сумму в 165 фунтов стерлингов в ресторане The Dial в Бертон-апон-Трент графства Стаффордшир. Однако они, как пишет издание The Sun, в агрессивной форме отказались платить за еду, заявив, что в стейке были волосы, из-за которых их "отвернуло" от ужина.

Когда на следующий день главный менеджер ресторана посмотрел записи камеры видеонаблюдения, то увидел, что один из мужчин, одетый в белую футболку и черную куртку, трижды вырывает свои волосы и "посыпает" тарелку своими волосами, при этом продолжая есть, как ни в чем не бывало.

Відео дня

Посетитель вырывает волосы на своей голове... ...и посыпает ими в тарелке

И когда другой парень, в черной футболке и синей куртке, пошел жаловаться сотрудникам на волосы в еде его друга, заявив, что платить они не будут, сам "пострадавший" быстро вышел наружу.

Посетители покидают ресторан The Dial

Менеджер заведения, пытаясь остановить нерадивых клиентов, заявил, что он позвонит в полицию, однако услышал в свой адрес много нецензурных слов.

Сотрудник ресторана The Dial пытается образумить посетителя полицией

Управляющий, который руководит данным рестораном уже 25 лет, впервые в своей практике столкнулся с подобной наглостью, хотя и слышал о схожих случая в других местах. Он выложил подробности инцидента в сеть, чтобы попытаться предупредить другие заведения о неподобающем поведении клиентов.

