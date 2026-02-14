Поддержите нас UA
Съели почти все и устроили скандал: посетители отказались платить за ужин после ужасной "находки" в тарелке

Ресторан The Dial
Ресторан The Dial | Фото: из открытых источников

Два посетителя отказались оплачивать счет в ресторане на £165, то есть примерно 9677 гривен, поскольку "обнаружили" в еде волосы. При этом камеры видеонаблюдения зафиксировали, как один из мужчин вырывает волосы из своей головы и кладет их в тарелку с ужином.

Двое мужчин заказали стейки, картофель фри, луковые кольца и напитки на общую сумму в 165 фунтов стерлингов в ресторане The Dial в Бертон-апон-Трент графства Стаффордшир. Однако они, как пишет издание The Sun, в агрессивной форме отказались платить за еду, заявив, что в стейке были волосы, из-за которых их "отвернуло" от ужина.

Когда на следующий день главный менеджер ресторана посмотрел записи камеры видеонаблюдения, то увидел, что один из мужчин, одетый в белую футболку и черную куртку, трижды вырывает свои волосы и "посыпает" тарелку своими волосами, при этом продолжая есть, как ни в чем не бывало.

ресторан The Dial
Посетитель вырывает волосы на своей голове...
ресторан The Dial
...и посыпает ими в тарелке

И когда другой парень, в черной футболке и синей куртке, пошел жаловаться сотрудникам на волосы в еде его друга, заявив, что платить они не будут, сам "пострадавший" быстро вышел наружу.

ресторан The Dial
Посетители покидают ресторан The Dial

Менеджер заведения, пытаясь остановить нерадивых клиентов, заявил, что он позвонит в полицию, однако услышал в свой адрес много нецензурных слов.

ресторан The Dial
Сотрудник ресторана The Dial пытается образумить посетителя полицией

Управляющий, который руководит данным рестораном уже 25 лет, впервые в своей практике столкнулся с подобной наглостью, хотя и слышал о схожих случая в других местах. Он выложил подробности инцидента в сеть, чтобы попытаться предупредить другие заведения о неподобающем поведении клиентов.

