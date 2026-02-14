З'їли майже все і влаштували скандал: відвідувачі відмовилися платити за вечерю після жахливої "знахідки" в тарілці

Два відвідувачі відмовилися оплачувати рахунок у ресторані на £165, тобто приблизно 9677 гривень, оскільки "виявили" в їжі волосся. При цьому камери відеоспостереження зафіксували, як один із чоловіків вириває волосся зі своєї голови і кладе його в тарілку з вечерею.

Двоє чоловіків замовили стейки, картоплю фрі, кільця цибулі та напої на загальну суму 165 фунтів стерлінгів у ресторані The Dial в Бертон-апон-Трент графства Стаффордшир. Однак вони, як пише видання The Sun, в агресивній формі відмовилися платити за їжу, заявивши, що в стейку було волосся, через яке їх "відвернуло" від вечері.

Коли наступного дня головний менеджер ресторану подивився записи камери відеоспостереження, то побачив, що один із чоловіків, одягнений у білу футболку і чорну куртку, тричі вириває своє волосся і "посипає" тарілку своїм волоссям, при цьому продовжуючи їсти, як ні в чому не бувало.

Відвідувач вириває волосся на своїй голові... ...і посипає ними в тарілці

І коли інший хлопець, у чорній футболці та синій куртці, пішов скаржитися співробітникам на волосся в їжі його друга, заявивши, що платити вони не будуть, сам "потерпілий" швидко вийшов назовні.

Відвідувачі залишають ресторан The Dial

Менеджер закладу, намагаючись зупинити недбайливих клієнтів, заявив, що він зателефонує в поліцію, однак почув на свою адресу багато нецензурних слів.

Співробітник ресторану The Dial намагається напоумити відвідувача поліцією

Керуючий, який керує цим рестораном уже 25 років, уперше у своїй практиці зіткнувся з подібним нахабством, хоча й чув про схожі випадки в інших місцях. Він виклав подробиці інциденту в мережу, щоб спробувати попередити інші заклади про неналежну поведінку клієнтів.

