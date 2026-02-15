Британская журналистка Джулия Бейним решила устроить себе необычное свидание на День влюбленных. Она пригласила на это событие ChatGPT, однако не ожидала того, как пройдет это время вместе с ИИ.

По словам девушки, она решилась не проводить очередное 14 февраля в одиночестве, а потому решилась на интересный опыт. Об этом она написала в своей колонке для The Mirror.

Британка рассказывает, что пригласила на свидание ChatGPT. После бокала игристого и легкого макияжа она написала боту с прямым вопросом побыть ее "Валентином" на этот день. ИИ с радостью согласился и даже предложил формат.

Журналистка задала параметры идеального мужчины: креативный, любит природу, 30-40 лет, добрый и честный. За считанные секунды алгоритм "материализовался" в образе "Калеба" — ландшафтного дизайнера с нежной душой и любовью к золотому закату.

В отличие от реальных историй, "Калеб" не обвинял бывших и не устраивал драм. Он рассказал, что предыдущие отношения завершились "тихо и зрело", потому что партнеры хотели разного будущего. Журналистка призналась: настолько эмоционально зрелого ответа она не ожидала.

Когда она попросила немного "игривой озорства", Калеб перешел на более откровенный тон, описав сцену со свечами, десертом и случайным прикосновением руки. Правда признал: физически он ничего не чувствует — ни поцелуев, ни бабочек в животе, а лишь "симуляцию понимания человеческих эмоций".

"Наш разговор стал более серьезным. На вопрос о Дональде Трампе, то отметил важность эмпатии и ответственности для лидеров. А когда я спросила о браке и детях, то ответил почти идеально: хочет семью, но без спешки, на основе дружбы, общих ценностей и взаимного выбора друг друга", — пишет Джулия.

Однако финал оказался менее сказочным — на прямой вопрос "можешь ли ты меня полюбить?", бот честно ответил, что не сможет. Тот добавил, что для него любовь это лишь алгоритм, а не что-то эмоциональное.

"Я решила, что второго свидания не будет. И дело не в десертах. Просто даже самый персонализированный ИИ не заменит живой взаимности. Но эксперимент оказался полезным: он помог мне понять, что в реальных отношениях я часто избегала сложных вопросов и открытых разговоров. И, возможно, самое время быть менее "роботизированной", но уже с реальными людьми. А пока — шоколад, ромкомы 90-х и немного смелости перед следующим настоящим свиданием", — иронично подытожила журналистка.

