Британська журналістка Джулія Бейнім вирішила влаштувати собі незвичне побачення на День закоханих. Вона запросила на цю подію ChatGPT, однак не очікувала того, як пройде цей час разом із ШІ.

За словами дівчини, вона наважилася не проводити чергове 14 лютого наодинці, а тому наважилася на цікавий досвід. Про це вона написала в своїй колонці для The Mirror.

Британка розповідає, що запросила на побачення ChatGPT. Після келиха ігристого й легкого макіяжу вона написала боту з прямим запитанням побути її "Валентином" на цей день. ШІ радо погодився й навіть запропонував формат.

Журналістка задала параметри ідеального чоловіка: креативний, любить природу, 30–40 років, добрий і чесний. За лічені секунди алгоритм "матеріалізувався" в образі "Калеба" — ландшафтного дизайнера з ніжною душею та любов’ю до золотого заходу сонця.

На відміну від реальних історій, "Калеб" не звинувачував колишніх і не влаштовував драм. Він розповів, що попередні стосунки завершилися "тихо і зріло", бо партнери хотіли різного майбутнього. Журналістка зізналася: настільки емоційно зрілої відповіді вона не очікувала.

Коли вона попросила трохи "грайливої бешкетності", Калеб перейшов на більш відвертий тон, описавши сцену зі свічками, десертом і випадковим дотиком руки. Щоправда визнав: фізично він нічого не відчуває — ні поцілунків, ні метеликів у животі, а лише "симуляцію розуміння людських емоцій".

"Наша розмова стала серйознішою. На запитання про Дональда Трампа, то наголосив на важливості емпатії та відповідальності для лідерів. А коли я запитала про шлюб і дітей, то відповів майже ідеально: хоче сім’ю, але без поспіху, на основі дружби, спільних цінностей і взаємного вибору одне одного", — пише Джулія.

Однак фінал виявився менш казковим — на пряме запитання "чи можеш ти мене покохати?", бот чесно відповів, що не зможе. Той додав, що для нього любов це лише алгоритм, а ге щось емоційне.

"Я вирішила, що другого побачення не буде. І справа не в десертах. Просто навіть найперсоналізованіший ШІ не замінить живої взаємності. Та експеримент виявився корисним: він допоміг мені зрозуміти, що в реальних стосунках я часто уникала складних запитань і відкритих розмов. І, можливо, саме час бути менш "роботизованою", але жже з реальними людьми. А поки — шоколад, ромкоми 90-х і трохи сміливості перед наступним справжнім побаченням", — іронічно підсумувала журналістка.

