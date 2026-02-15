Необычная табличка на АЗС заставила интернет хохотать: что там написано (фото)

Пользователь Reddit приехал на одну из заправочных станций, где заметил довольно куменде предупреждение. Фото с этой табличкой на платформе вызвала шквал саркастических и смешных реплик.

Автор публикации говорит, что эта табличка с предупреждением была размещена на одной из АЗС в Индии. Об этом он рассказал в своей заметке в Reddit.

Сообщение стало вирусным — за несколько часов на форуме оно набрало более 20 тыс. реакций и более ста комментариев. Свой снимок мужчина подписал следующим образом: "Знак на заправочной станции в Индии".

Надпись на табличке вызвала поток саркастических комментариев в сети Фото: Reddit

На фото можно увидеть предупреждение, что нельзя курить вблизи АЗС большими буквами. Внизу было дописано сообщение, какие риски несет такое поведение водителей.

"Ваша жизнь может быть не стоит, но наш безин стоит дороже", — говорится в заметке.

Реакция соцсетей

В комментариях к этому сообщению реддитора, юзеры саркастически и с юмором отреагировали на это изображение. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Бум! Стоп, я уже не курил прямо возле станции!";

"Как индус скажу, что в этой табличке показана вся Индия. Жизнь здесь не стоит ничего";

"Хоть месседж правильный, но черт возьми, кто скажет менеджеру, что это тупо?!";

"Это скорее смешно звучит, чем мотивирует не делать глупостей!";

"Ха-ха, они не шутят. Потом этот безин явно куда-то "исчезнет". Вот увидите".

Ранее Фокус рассказывал о том, как в США воры ограбили заправку с помощью змей. На снимках с камер наблюдения, предоставленных офисом шерифа округа Мэдисон, можно увидеть, как "посетители", размахивая змеями, положили их на прилавок.

Впоследствии стало известно, что заправка ушла под землю в Египте. В сети распространили видео, на котором видно, как асфальт под АЗС медленно проседает, и в конце концов здание падает в кратер глубиной 15 метров.