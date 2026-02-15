Незвична табличка на АЗС змусила інтернет реготати: що там написано (фото)

Користувач Reddit приїхав на одну з заправних станцій, де помітив доволі куменде попередження. Фото з цією табличкою на платформі викликала шквал саркастичних та смішних реплік.

Автор публікації говорить, що ця табличка з попередженням була розміщена на одній з АЗС в Індії. Про це він розповів у своєму дописі в Reddit.

Повідомлення стало вірусним — за кілька годин на форумі воно набрало понад 20 тис. реакцій та понад сто коментарів. Свій знімок чоловік підписав наступним чином: "Знак на заправній станції в Індії".

Напис на табличці викликав потік саркастичних коментарів у мережі Фото: Reddit

На фото можна побачити попередження, що не можна палити поблизу АЗС великими літерами. Внизу було дописано повідомлення, які ризики несе така поведінка водіїв.

"Ваше життя може бути не вартим, але наш безин коштує дорожче", — йдеться в дописі.

Реакція соцмереж

У коментарях до цього повідомлення реддітора, юзери саркастично та з гумором відреагували на це зображення. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Бум! Стоп, я вже не курив прямо біля станції!";

"Як індус скажу, що в цій табличці показана вся Індія. Життя тут не варте нічого";

"Хоч меседж правильний, але чорт забирай, хто скаже менеджеру, що це тупо?!";

"Це скоріше смішно звучить, аніж мотивує не робити дурниць!";

"Ха-ха, вони не жартують. Потім той безин явно кудись "зникне". От побачите".

