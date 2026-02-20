На одинокого обезьянку Панча напала разъяренная взрослая макака: он нашел утешение в игрушке (видео)

Брошенный мамой японский обезьянка Панч, живущий в зоопарке Итикава к востоку от Токио, который на днях покорил сеть, не может адаптироваться к стае.

Социальные сети облетел видеоролик, где на одинокого Панча внезапно набросилась сердитая взрослая обезьяна. Кадры обнародовали на канале Volcaholic в сети X 19 февраля.

На видео к Панчу, который просто сидел в окружении стаи и никого не трогал, неожиданно подбежала другая обезьяна. Она перед этим спокойно сидела напротив брошенного детеныша, как вдруг сорвалась с места и быстро набросилась на Панча. Разъяренная макака схватила обезьянку и начала его тащить по земле, схватив за голову и шею.

В определенный момент схватки Панч сумел вырваться и убежать от нападающего. Обезьянка бросилась бежать к своему плюшевому орангутану, который заменил ему маму. Панч схватился за игрушку и начал ее обнимать, испуганно оглядываясь, не бежит ли к нему разъяренная обезьяна. Через мгновение к нему сбежалась стая, которая расселась вокруг малыша.

"Это полностью испортило мне день. Я больше не могу. Бедный маленький Панч", — говорится в подписи к сообщению.

Другой канал, Random Curator, вместо этого сообщил в сети X, что волноваться уже не стоит, поскольку Панча уже якобы приняла другая взрослая обезьяна. На кадрах, прикрепленных к сообщению, видно, как обезьянка действительно ходит в компании взрослого товарища, а также как он обнимает малыша.

Однако пользователи обращают внимание, что эти кадры могли быть сняты ранее, до того, как на Панча напала взрослая обезьяна.

Реакция пользователей

Этот трогательный видеоролик заставил пользователей снова говорить о Панче. Люди активно выражают сочувствие маленькому обезьянке и пишут о собственных переживаниях за него.

"Посмотрите, какой он невинный", — заметил один из пользователей.

Другой комментатор предположил, что Панч мог нарушить правила поведения среди стаи, из-за чего его "наказала" взрослая обезьяна.

"Похоже, его наказывает старший по рангу самец за нарушение этикета обезьян. Что он сделал не так?", — пишет пользователь.

Люди пишут, что место, где живет сейчас брошенный Панч, может ему совсем не подходить, и беспокоятся, что на него снова могут напасть в стае.

