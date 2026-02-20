На самотнього мавпенятка Панча напала розлючена доросла макака: він знайшов розраду в іграшці (відео)

Покинуте мамою японське мавпеня Панч, що мешкає у зоопарку Ітікава на схід від Токіо, яке днями підкорило мережу, не може адаптуватися до зграї.

Соціальні мережі облетів відеоролик, де на самотнього Панча раптово накинулася сердита доросла мавпа. Кадри оприлюднили на каналі Volcaholic у мережі X 19 лютого.

На відео до Панча, який просто сидів в оточенні зграї та нікого не чіпав, несподівано підбігла інша мавпа. Вона перед цим спокійно сиділа навпроти покинутого дитинчати, аж раптом зірвалася з місця та швидко накинулася на Панча. Розлючена макака схопила мавпеня та почала його тягнути по землі, схопивши за голову та шию.

У певний момент сутички Панч зумів вирватися та втекти від нападника. Мавпеня кинулося бігти до свого плюшевого орангутана, який замінив йому маму. Панч схопився за іграшку та почав її обіймати, налякано роззираючись, чи не біжить до нього розлючена мавпа. Через мить до нього збіглася зграя, яка розсілася довкола малюка.

Відео дня

"Це повністю зіпсувало мені день. Я більше не можу. Бідний маленький Панч", — йдеться у підписі до допису.

Інший канал, Random Curator, натомість повідомив у мережі X, що хвилюватися вже не варто, оскільки Панча вже нібито прийняла інша доросла мавпа. На кадрах, прикріплених до повідомлення, видно, як мавпеня дійсно ходить у компанії дорослого товариша, а також як він обіймає малюка.

Однак користувачі звертають увагу, що ці кадри могли бути зняті раніше, до того, як на Панча напала доросла мавпа.

Реакція користувачів

Цей зворушливий відеоролик змусив користувачів знову говорити про Панча. Люди активно висловлюють співчуття маленькому мавпеняті і пишуть про власні переживання за нього.

"Подивіться, який він невинний", — зауважив один із користувачів.

Інший коментатор припустив, що Панч міг порушити правила поведінки серед зграї, через що його "покарала" доросла мавпа.

"Схоже, його карає старший за рангом самець за порушення етикету мавп. Що він зробив не так?", — пише користувач.

Люди пишуть, що місце, де мешкає зараз покинутий Панч, може йому зовсім не підходити, і турбуються, що на нього знову можуть напасти у зграї.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про історію мавпеняти Панча, якого після народження покинула мама.

Також пара у Reddit ділилася історією, як залишила кота на одну ніч наодинці: вони були шоковані після повернення додому.