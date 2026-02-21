В Италии мужчина научил собаку незаконно выбрасывать мусор: "схему" разоблачили правоохранители (видео)

Итальянец научил собаку выносить пакеты с мусором за пределы домовладения. Четвероногий хитро выносил отходы, оставляя их в запрещенном месте.

Камеры наблюдения зафиксировали, как обученная собака без проблем доставляет пакет с мусором неподалеку от Катании. Соответствующий видеоролик на днях выложили на Facebook-странице муниципалитета Катании.

На видео видно, как хитрый пес несет большой пакет с мусором в зубах и осторожно оставляет его на обочине дороги. Там образовалась стихийная свалка. Сам видеоролик был снят поздно вечером.

В заметке также обнародовали еще один видеоролик, на котором тоже видно действия этой же собаки, которая бесцеремонно выносит мусор прямо на обочину дороги. Это окончательно убедило коммунальщиков и правоохранителей в том, что животное это делает не просто так, а четко придерживается "схемы" и указаний владельца.

"Эта сцена не оставляет места для сомнений: животное научили, чтобы его владелец не был снят на камеру во время незаконного выбрасывания мусора", — говорится в сообщении.

В муниципалитете возмутились: такое поведение вызывает возмущение не только из-за засорения территории, но и из-за использования в корыстных целях четвероногого друга.

В конце концов правоохранителям удалось установить личность хитрого злоумышленника. Мужчину оштрафовали за нелегальное засорение территории.

Как пишет издание CNN, этот эпизод лишь подчеркнул проблему с отходами, которая растет по всей Италии. Хуже всего сейчас складывается ситуация в южных провинциях Италии и на островах: там уровень вывоза мусора иногда достигает лишь 57%. Отходы могут лежать в переполненных баках и контейнерах целыми днями из-за этого.

