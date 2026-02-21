В Італії чоловік навчив собаку незаконно викидати сміття: "схему" викрили правоохоронці (відео)

Італієць навчив собаку виносити пакети зі сміттям за межі домоволодіння. Чотирилапий хитро виносив відходи, залишаючи їх у забороненому місці.

Камери спостереження зафіксували, як навчений собака без жодних проблем доставляє пакет зі сміттям неподалік від Катанії. Відповідний відеоролик днями виклали на Facebook-сторінці муніципалітету Катанії.

На відео видно, як хитрий пес несе великий пакет зі сміттям у зубах і обережно залишає його на узбіччі дороги. Там утворилося стихійне сміттєзвалище. Сам відеоролик було знято пізно ввечері.

У дописі також оприлюднили ще один відеоролик, на якому теж видно дії цього ж собаки, який безцеремонно виносить сміття просто на узбіччя дороги. Це остаточно переконало комунальників та правоохоронців у тому, що тварина це робить не просто так, а чітко дотримується "схеми" й вказівок власника.

"Ця сцена не залишає місця для сумнівів: тварину навчили, щоб її власник не був знятий на камеру під час незаконного викидання сміття", — йдеться у дописі.

У муніципалітеті обурилися: така поведінка викликає обурення не лише через засмічення території, а й через використання у корисливих цілях чотирилапого друга.

Зрештою правоохоронцям вдалося встановити особу хитрого зловмисника. Чоловіка оштрафували за нелегальне засмічення території.

Як пише видання CNN, цей епізод лише підкреслив проблему з відходами, яка зростає в усій Італії. Найгірше наразі складається ситуація у південних провінціях Італії та на островах: там рівень вивезення сміття подекуди сягає лише 57%. Відходи можуть лежати у переповнених баках та контейнерах цілими днями через це.

