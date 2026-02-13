Чоловіку загрожує покарання за обійми з собакою: в чому його звинувачує поліція (фото)

Водій під час керування автомобілем тримав на руках свого пса, і це зафіксувала камера патрульних. Поліція надіслала йому повідомлення про намір притягнути до відповідальності.

Про загрозу покарання за обійми з собакою пише The Independent. Інцидент стався на трасі в місті Барнстейпл графства Девон у Великій Британії.

Журналісти розповіли, що поліція Девону встановила мобільні камери зі штучним інтелектом, щоб виявляти людей, які користуються за кермом смартфонами або не пристібаються ременями безпеки.

Нещодавно одна з цих камер, яку британські правоохоронці після цього випадку назвали "детективом домашніх тварин", зробила знімок водія, що кермував однією рукою, тримаючи на руках собаку.

Поліція Девону та Корнуоллу опублікувала світлину в соцмережах та наголосила, що так робити небезпечно. За словами пресслужби, прокурори надіслали зареєстрованому власнику повідомлення про намір притягнути до відповідальності за неналежне керування транспортним засобом.

Поліція зняла на камеру водія, що під час поїздки тримав на руках пса Фото: The Independent

Аби попередити появу коментарів про занадто суворе правосуддя чи переслідування невинних водіїв, поліціянти нагадали, що чоловік не мав повного контролю над автомобілем, а собака в будь-який момент могла вчинити щось непередбачуване та спровокувати аварію.

"Коли ви їдете у своєму Land Rover, залишайте собаку позаду з відповідним ременем безпеки. Якщо ви керуєте своїм Ferrari, подбайте про безпеку свого пухнастого друга", — нагадали в поліції.

