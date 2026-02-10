Велика авіакомпанія запровадила нові суворі правила: штрафи в розмірі 7 тисяч грн

Велика європейська авіакомпанія запровадила суворі нові правила перевезення багажу з величезними штрафами для порушників.

Іспанська авіакомпанія Iberia вживає суворих заходів щодо пасажирів, які подорожують з багажем нестандартної форми. Це може означати будь-які громіздкі або предмети неправильної форми, що також може включати м’який багаж, якщо він не відповідає звичайній формі. Про це пише The Sun.

Нові правила перельотів та великі штрафи

Нові правила були впроваджені з 28 січня цього року.

На вебсайті компанії зазначено: "Починаючи з сьогоднішнього дня, 28 січня, може стягуватися додаткова плата за реєстрацію багажу неправильної форми".

Багаж неправильної форми визначається як будь-який предмет, форма, матеріал або розміри якого можуть перешкоджати роботі автоматизованих систем аеропорту (наприклад: м’які сумки, пластикові пакети, круглі або овальні сумки або нежорстка упаковка).

Зокрема, авіакомпанія попереджає, що багаж буде оцінено на спеціальній стійці реєстрації.

Максимальний штраф становить 125 фунтів стерлінгів (близько 7200 грн) для будь-кого, хто здійснює пересадку на далекомагістральний рейс до Америки чи Азії.

За "неправильний" багаж можна заплатити штраф понад 7 тисяч грн Фото: Відкриті джерела

Пасажирам навіть можуть відмовити в перевезенні багажу, якщо стверджується, що він не відповідає будь-яким "операційним або безпековим міркуванням".

Або ж його, можливо, доведеться перевезти пізнішим рейсом у "виняткових випадках".

