Крупная авиакомпания ввела новые строгие правила: штрафы в размере 7 тысяч грн

Крупная европейская авиакомпания ввела строгие новые правила перевозки багажа с огромными штрафами для нарушителей.

Испанская авиакомпания Iberia принимает строгие меры в отношении пассажиров, путешествующих с багажом нестандартной формы. Это может означать любые громоздкие или предметы неправильной формы, что также может включать мягкий багаж, если он не соответствует обычной форме. Об этом пишет The Sun.

Новые правила перелетов и большие штрафы

Новые правила были внедрены с 28 января этого года.

На веб-сайте компании указано: "Начиная с сегодняшнего дня, 28 января, может взиматься дополнительная плата за регистрацию багажа неправильной формы".

Багаж неправильной формы определяется как любой предмет, форма, материал или размеры которого могут препятствовать работе автоматизированных систем аэропорта (например: мягкие сумки, пластиковые пакеты, круглые или овальные сумки или нежесткая упаковка).

В частности, авиакомпания предупреждает, что багаж будет оценен на специальной стойке регистрации.

Максимальный штраф составляет 125 фунтов стерлингов (около 7200 грн) для любого, кто совершает пересадку на дальнемагистральный рейс в Америку или Азию.

За "неправильный" багаж можно заплатить штраф более 7 тысяч грн Фото: Открытые источники

Пассажирам даже могут отказать в перевозке багажа, если утверждается, что он не соответствует каким-либо "операционным или соображениям безопасности".

Или же его, возможно, придется перевезти более поздним рейсом в "исключительных случаях".

