Лучшая авиакомпания Европы запретила пассажирам использовать этот предмет: что надо знать

Lufthansa, которая была названа ведущей авиакомпанией Европы в прошлом году по версии World Travel Awards, ввела строгие новые правила в отношении портативных зарядных устройств (павербанков).

С 15 января пассажирам больше не будет разрешено использовать их на борту. Об этом пишет The Sun.

Запрет павербанков на борту самолета

Павербанки также не позволят заряжать через порты на борту, поэтому сделайте это перед поездкой. Разрешено будет только два устройства на пассажира, максимум 100 Вт — любые превышения этой мощности должны получить разрешение от авиакомпании.

Хотя их в целом не запрещено брать с собой в салон, они должны оставаться на виду под сиденьем или в личной сумке. Павербанки нельзя перевозить в верхних багажных полках и в зарегистрированном багаже.

Кроме Lufthansa, запрет на портативные зарядные устройства также повлияет на Swiss International Airlines.

Почему ввели такой запрет

Эти меры были осуществлены после того, как пожар, вызванный портативным зарядным устройством в январе 2025 года, уничтожил самолет Air Busan в Южной Корее. Хотя никто из пассажиров не погиб, авиакомпания стала первой в мире, которая полностью запретила использование портативных зарядных устройств на борту.

С тех пор другие авиакомпании ввели аналогичные правила, хотя большинство все еще позволяет проносить их в ручной клади. Среди крупных авиакомпаний, которые ввели новые правила, есть Emirates, которая запретила использование портативных зарядных устройств в октябре 2025 года.

Компания рекомендовала клиентам полностью заряжать свои устройства перед полетом, особенно на длительных рейсах. Cathay Pacific и Singapore Airlines теперь имеют похожие правила. Авиакомпании в Китае, Тайване и Японии также ввели запрет.

Чтобы уменьшить риск воспламенения внешних зарядных устройств, рекомендуется покупать их только у официальных продавцов.

