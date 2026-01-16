Найкраща авіакомпанія Європи заборонила пасажирам використовувати цей предмет: що треба знати

Lufthansa, яка була названа провідною авіакомпанією Європи минулого року за версією World Travel Awards, запровадила суворі нові правила щодо портативних зарядних пристроїв (павербанків).

З 15 січня пасажирам більше не дозволятиметься використовувати їх на борту. Про це пише The Sun.

Заборона павербанків на борту літака

Павербанки також не дозволятимуть заряджати через порти на борту, тому зробіть це перед поїздкою. Дозволено буде лише два пристрої на пасажира, максимум 100 Вт — будь-які перевищення цієї потужності мають отримати дозвіл від авіакомпанії.

Хоча їх загалом не заборонено брати із собою в салон, вони повинні залишатися на видноті під сидінням або в особистій сумці.

Павербанки не можна перевозити у верхніх багажних полицях і в зареєстрованому багажі.

Окрім Lufthansa, заборона на портативні зарядні пристрої також вплине на Swiss International Airlines.

Павербанками не можна користуватися в літаку Фото: Unsplash

Чому ввели таку заборону

Ці заходи були здійснені після того, як пожежа, спричинена портативним зарядним пристроєм у січні 2025 року, знищила літак Air Busan у Південній Кореї. Хоча ніхто з пасажирів не загинув, авіакомпанія стала першою у світі, яка повністю заборонила використання портативних зарядних пристроїв на борту.

Відтоді інші авіакомпанії запровадили аналогічні правила, хоча більшість все ще дозволяє проносити їх у ручній поклажі. Серед великих авіакомпаній, що запровадили нові правила, є Emirates, яка заборонила використання портативних зарядних пристроїв у жовтні 2025 року.

Компанія рекомендувала клієнтам повністю заряджати свої пристрої перед польотом, особливо на тривалих рейсах. Cathay Pacific та Singapore Airlines тепер мають схожі правила. Авіакомпанії в Китаї, Тайвані та Японії також запровадили заборону.

Щоб зменшити ризик займання зовнішніх зарядних пристроїв, рекомендується купувати їх лише в офіційних продавців.

