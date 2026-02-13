Мужчине грозит наказание за объятия с собакой: в чем его обвиняет полиция (фото)

Водитель во время управления автомобилем держал на руках своего пса, и это зафиксировала камера патрульных. Полиция направила ему сообщение о намерении привлечь к ответственности.

Об угрозе наказания за объятия с собакой пишет The Independent. Инцидент произошел на трассе в городе Барнстейпл графства Девон в Великобритании.

Журналисты рассказали, что полиция Девона установила мобильные камеры с искусственным интеллектом, чтобы выявлять людей, которые пользуются за рулем смартфонами или не пристегиваются ремнями безопасности.

Недавно одна из этих камер, которую британские правоохранители после этого случая назвали "детективом домашних животных", сделала снимок водителя, который управлял одной рукой, держа на руках собаку.

Полиция Девона и Корнуолла опубликовала фотографию в соцсетях и отметила, что так делать опасно. По словам пресс-службы, прокуроры направили зарегистрированному владельцу сообщение о намерении привлечь к ответственности за ненадлежащее управление транспортным средством.

Полиция сняла на камеру водителя, который во время поездки держал на руках пса Фото: The Independent

Чтобы предупредить появление комментариев о слишком суровом правосудии или преследовании невинных водителей, полицейские напомнили, что мужчина не имел полного контроля над автомобилем, а собака в любой момент могла совершить что-то непредсказуемое и спровоцировать аварию.

"Когда вы едете в своем Land Rover, оставляйте собаку позади с соответствующим ремнем безопасности. Если вы управляете своим Ferrari, позаботьтесь о безопасности своего пушистого друга", — напомнили в полиции.

