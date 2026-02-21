Пилот попросил пассажиров посмотреть в окно: дальше произошло невероятное (видео)

Французская блогерша Орели Бути находилась на борту самолета, когда пилот воздушного судна попросил пассажиров выглянуть в окно. Неожиданное явление за окном попало на ролик, который стал вирусным в сети.

Девушка указывает, что пилот обратился к тем пассажирам, которые сидеть с левой стороны самолета. Далее Орели показала неожиданное природное явление на видео, которое выложила в TikTok.

Ролик блогера стал вирусным — набрал более 1,3 млн просмотров и более 310 тыс. лайков. На видео видно, как девушка сидит в кресле, а затем — пилот обращается к пассажирам воздушного судна.

"Посмотрите в окно, если вы сидите с левой стороны самолета", — написала Орели в подписи, передавая слова пилота. На кадрах видно, как пассажиры собираются у иллюминаторов левого борта и всматриваются в ночное небо.

Впоследствии автор перевела камеру на окно, а в объективе появился очень яркий свет Северного сияния. Само небо вспыхнуло неоново-зелеными оттенками.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, юзеры были поражены увиденным явлением. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"У меня буквально мурашки по коже. Увидеть это — моя мечта";

"Я бы расплакалась. Я всегда хотела увидеть их вживую";

"Вот почему я заплатила за выбор места на рейсе в Исландию!";

"Вау, это невероятно красиво. Это в моем списке желаний — хорошо, что вам посчастливилось пережить такое".

