Пілот попросив пасажирів подивитися у вікно: далі сталося неймовірне (відео)
Французька блогерка Орелі Буті перебувала на борту літака, коли пілот повітряного судна попросив пасажирів виглянути в вікно. Неочікуване явище за вікном потрапило на ролик, який став вірусним у мережі.
Дівчина вказує, що пілот звернувся до тих пасажирів, які сидіти з лівої сторони літака. Далі Орелі показала неочікуване природне явище на відео, яке виклала в TikTok.
Ролик блогерки став вірусним — набрав понад 1,3 млн переглядів і понад 310 тис. лайків. На відео видно, як дівчина сидить у кріслі, а потім — пілот звертається до пасажирів повітряного судна.
"Подивіться у вікно, якщо ви сидите з лівого боку літака", — написала Орелі в підписі, передаючи слова пілота. На кадрах видно, як пасажири збираються біля ілюмінаторів лівого борту й вдивляються в нічне небо.
Згодом авторка перевела камеру на вікно, а в об’єктиві з’явилося дуже яскраве світло Північного сяйва. Саме небо спалахнуло неоново-зеленими відтінками.
Реакція соцмереж
У коментарях до вірусного ролика, юзери були вражені побаченим явищем. Найбільше схвалення отримали такі репліки:
- "У мене буквально мурашки по шкірі. Побачити це — моя мрія";
- "Я б розплакалася. Я завжди хотіла побачити їх наживо";
- "Ось чому я заплатила за вибір місця на рейсі до Ісландії!";
- "Вау, це неймовірно красиво. Це в моєму списку бажань — добре, що вам пощастило пережити таке".
