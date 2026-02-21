Где прячется собака, когда гремит гром: трогательные кадры стали вирусными (видео)

Американка Каролина во время дождя с грозой зашла в ванную, где заметила подопечную Ру, которая пряталась в стиральную машину. Кадры с поведением четвероногого любимца стали вирусными и растрогали пользователей.

Владелица подбулякажет, что Ру каждый раз во время грозы убегает в свое "безопасное место". Кадры с укрытием животного женщина разместила в своем Instagram.

Ролик Каролины стал вирусным — набрал более 816 тыс. просмотров и более 1200 комментариев. На кадрах видно, как Ру прячется в стиральной комнате во время бури по давней привычке. Впоследствии собака выбрала сушильную машину своим убежищем от непогоды.

На кадрах видно, как она запрыгивает внутрь, где уже лежит одеяло, а на ней — специальная жилетка. Владельцы собак используют такие для снижения тревожности.

"Однажды дождливым вечером я пошла спать и, кажется, оставила дверцу сушилки открытой. Утром я спустилась вниз и не могла ее найти, но услышала странный металлический стук. Оказалось, это ее хвост бился о барабан изнутри", — рассказала владелица журналистам Newsweek.

Відео дня

Во время каждой грозы Ру ищет именно сушилку, но когда семья сменила канадский Каглари на американский Техас, то здесь собака чаще начала прятаться из-за частых бурь, которые стали значительно чаще. По словам Каролины, к этому пришлось привыкать и ей, и мужу, и остальным собакам в доме.

Женщина предполагает, что внутри сушилки Ру чувствует себя безопаснее всего, ведь там приглушается шум дождя и грома. Если же дверца закрыта, собака садится рядом и с грустным видом ждет, пока кто-то откроет ее "укрытие".

Реакция соцсетей

Кадры из Ру быстро нашли отклик у владельцев собак. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Мой прячется в ванной со своим одеялом";

"Мой лабрадор раньше залезал в шкаф. А потом я понял, что одежда почти полностью приглушает звук";

"Дорогая Ру, в сушилке действительно тихо. Надеюсь, тебе там уютно. Это скоро пройдет, малыш";

"Мой зеннехуд — из тех, кто ищет меня рядом или кого-то из семьи. Ему тоже страшно и страшно во время грозы, а потому идет к кому-то и ложится, чтобы чувствовать себя безопаснее".

Ранее Фокус рассказывал о том, как мужчине за объятия собаки грозит штраф. Водитель во время управления автомобилем держал на руках своего пса, и это зафиксировала камера патрульных.

Впоследствии стало известно, что в Италии владелец научил пса незаконно выбрасывать мусор. Оказалось, что четвероногий хитро выносил отходы, оставляя их в запрещенном месте.