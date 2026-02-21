Де ховається собака, коли гримить грім: зворушливі кадри стали вірусними (відео)

Американка Кароліна під час дощу з грозою зайшла до ванної, де помітила підопічну Ру, яка ховалася у пралку. Кадри з поведінкою чотирилапого улюбленця стали вірусними та зворушили користувачів.

Власниця підбулякаже, що Ру щоразу під час грози тікає у своє "безпечне місце". Кадри зі сховком тварини жінка розмістила в своєму Instagram.

Ролик Кароліни став вірусним — набрав понад 816 тис. переглядів і більш як 1200 коментарів. На кадрах видно, як Ру ховається в пральній кімнаті під час бурі за давньою звичкою. Згодом собака обрала сушильну машину своїм прихистком від негоди.

На кадрах видно, як вона застрибує всередину, де вже лежить ковдра, а на ній — спеціальна жилетка. Власники собак використовують такі для зниження тривожності.

"Одного дощового вечора я пішла спати й, здається, залишила дверцята сушарки відчиненими. Вранці я спустилася вниз і не могла її знайти, але почула дивний металевий стукіт. Виявилося, це її хвіст бився об барабан ізсередини", — розповіла власниця журналістам Newsweek.

Під час кожної грози Ру шукає саме сушарку, та коли родина змінила канадський Кагларі на американський Техас, то тут собака частіше почала ховатися через часті бурі стали значно частішими. За словами Кароліни, до цього довелося звикати і їй, і чоловікові, і решті собак у домі.

Жінка припускає, що всередині сушарки Ру почувається найбезпечніше, адже там приглушується шум дощу й грому. Якщо ж дверцята зачинені, собака сідає поруч і з сумним виглядом чекає, поки хтось відкриє її "укриття".

Реакція соцмереж

Кадри з Ру швидко знайшли відгук у власників собак. Найбільше підтримки отримали наступні репліки:

"Мій ховається у ванні зі своєю ковдрою";

"Мій лабрадор раніше залазив у шафу. А потім я зрозумів, що одяг майже повністю приглушує звук";

"Дорога Ру, у сушарці справді тихо. Сподіваюся, тобі там затишно. Це скоро мине, малечо";

"Мій зеннехуд — з тих, хто шукає мене поруч чи когось з родини. Йому теж лячно та страшно під час грози, а тому йде до когось та лягає, аби почуватися безпечніше".

