Подумал, что обижают: собака бросилась "вызволять" хозяина во время турнира по джиу-джитсу (видео)

В Бразилии во время турнира по джиу-джитсу произошел курьезный эпизод, когда собака выскочила на татами и хотела "освободить" хозяина. Поведение пушистого вызвало шквал смешных комментариев от пользователей.

Автор ролика уверяет, что собака дважды пыталась выскочить к хозяину, и с третьей попытки прибежала к владельцу. Ролик с курьезом был размещен в Reddit.

Сообщение стало вирусным — набрало более 24 тыс. реакций и сотни комментариев. На кадрах видно, как большая черная собака выбегает на место борьбы между участниками, проскакивает судью и бежит к владельцу.

Затем пес ложится на хозяина, будто пытаясь "вытащить" из приема, а на лице мужчины проскакивает улыбка. Через мгновение четвероногого берет другой рефери и уносит с места соревнований.

На данный момент время и место съемок остались неизвестными, но автор сообщения говорит, что событие произошло в городе Белу-Оризонти в Бразилии.

Відео дня

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, юзеры с юмором прокомментировали курьезную ситуацию. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Самый верный друг человека";

"Хозяин аж смеется от того, как собака заступилась за него";

"Но она не спасает его, а дает судье знак, что хозяин проиграл в приеме";

"Думаю, он увидел, что сегодня хозяину не выиграть, и пришел вытаскивать его. Кушать по расписанию никто не отменял".

Ранее Фокус рассказывал о том, как гигантский пес ростом с человека удивляет прохожих. Огромный пес спит на трехместном диване и съедает около двух килограммов корма в день.

Впоследствии стало известно о необычном месте тайника собаки. Кадры с поведением четвероногого любимца стали вирусными и растрогали пользователей.