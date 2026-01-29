Люди думают, что это лошадь: гигантский пес ростом с человека удивляет прохожих

Трехлетний немецкий дог по кличке Элвис весит около 70 килограммов и при этом уверен, что он все еще "комнатный пес". Огромный пес спит на трехместном диване и съедает около двух килограммов корма в день.

Жительница графства Суррей (Великобритания) Кейли О'Риордан каждый день сталкивается с одной и той же проблемой. Ее питомец вырос слишком большим, но не понимает этого и постоянно хочет запрыгнуть хозяйке на колени. Об этом пишет What's the Jam.

Пес выше своей хозяйки

Когда Элвис встает на задние лапы, его рост достигает 188 сантиметров. Домашнее животное буквально возвышается над своей 37-летней хозяйкой, рост которой составляет 168 см. По словам женщины, пес настолько высокий, что дотягивается до потолочного светильника в гостиной.

Огромный дог спит на трехместном диване, съедает около двух килограммов корма в день и обходится хозяйке примерно в 35 фунтов стерлингов (примерно 2066 гривен) в неделю. При этом взвесить его в обычной ветклинике невозможно, ведь Элвис просто не помещается на весы.

"Мы знали, что он вырастет крупным, но не представляли, насколько", — признается Кейли.

Когда Элвис встает на задние лапы, его рост достигает 188 сантиметров Фото: Jam Press

По словам британки, собака росла "волнами". Стоило привыкнуть к одному размеру, как Элвис снова становился больше.

"Добрый великан"

Размеры пса влияют буквально на все, от выбора автомобиля до быта дома. Кейли приходится следить, чтобы на кухонных столешницах ничего не оставалось, ведь голова Элвиса находится как раз на уровне поверхности мебели.

Во время прогулок гигант неизменно притягивает взгляды прохожих. Люди часто принимают его за лошадь, шутят про седло и даже просят "прокатиться". Однажды Элвис оказался крупнее шетландского пони, с которым они столкнулись на прогулке.

Во время прогулок гигант притягивает взгляды прохожих Фото: Jam Press

Несмотря на внушительный внешний вид, пес отличается мягким характером. По словам хозяйки, однажды на Элвиса залаяла такса и дог спрятался у нее за спиной.

"Он добрый великан и обожает обниматься", — говорит Кейли.

Сам Элвис, кажется, не осознает своих габаритов. Он уверенно занимает диван, пытается вытеснить людей и регулярно старается сесть хозяйке на колени. Его хвост легко сметает напитки со столов, а один неосторожный шаг может оставить синяк.

Тем не менее Кейли ни о чем не жалеет. Она признается, что выбрала немецкого дога осознанно. До Элвиса у нее уже была собака этой породы, которая стала частью семьи.

"Он не знает о личном пространстве и не понимает, насколько он большой. Но именно за это мы его и любим", — улыбается женщина.

