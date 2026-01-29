Люди думають, що це кінь: гігантський пес зростом з людину дивує перехожих

Трирічний німецький дог на прізвисько Елвіс важить близько 70 кілограмів і водночас упевнений, що він усе ще "кімнатний пес". Величезний пес спить на тримісному дивані і з'їдає близько двох кілограмів корму на день.

Мешканка графства Суррей (Велика Британія) Кейлі О'Ріордан щодня стикається з однією і тією ж проблемою. Її вихованець виріс занадто великим, але не розуміє цього і постійно хоче застрибнути господині на коліна. Про це пише What's the Jam.

Пес вищий за свою господиню

Коли Елвіс встає на задні лапи, його зріст сягає 188 сантиметрів. Домашня тварина буквально височіє над своєю 37-річною господинею, зріст якої становить 168 см. За словами жінки, пес настільки високий, що дотягується до стельового світильника у вітальні.

Величезний дог спить на тримісному дивані, з'їдає близько двох кілограмів корму на день і обходиться господині приблизно в 35 фунтів стерлінгів (приблизно 2066 гривень) на тиждень. При цьому зважити його у звичайній ветклініці неможливо, адже Елвіс просто не поміщається на ваги.

"Ми знали, що він виросте великим, але не уявляли, наскільки", — зізнається Кейлі.

Коли Елвіс встає на задні лапи, його зріст сягає 188 сантиметрів Фото: Jam Press

За словами британки, собака ріс "хвилями". Варто було звикнути до одного розміру, як Елвіс знову ставав більшим.

"Добрий велетень"

Розміри пса впливають буквально на все, від вибору автомобіля до побуту вдома. Кейлі доводиться стежити, щоб на кухонних стільницях нічого не залишалося, адже голова Елвіса знаходиться якраз на рівні поверхні меблів.

Під час прогулянок гігант незмінно притягує погляди перехожих. Люди часто приймають його за коня, жартують про сідло і навіть просять "покататися". Одного разу Елвіс виявився більшим за шетландського поні, з яким вони зіткнулися на прогулянці.

Під час прогулянок гігант притягує погляди перехожих Фото: Jam Press

Попри значний зовнішній вигляд, пес вирізняється м'яким характером. За словами господині, одного разу на Елвіса загавкала такса і дог сховався у неї за спиною.

"Він добрий велетень і обожнює обійматися", — каже Кейлі.

Сам Елвіс, здається, не усвідомлює своїх габаритів. Він упевнено займає диван, намагається витіснити людей і регулярно намагається сісти господині на коліна. Його хвіст легко змітає напої зі столів, а один необережний крок може залишити синяк.

Проте Кейлі ні про що не шкодує. Вона зізнається, що вибрала німецького дога усвідомлено. До Елвіса в неї вже був собака цієї породи, який став частиною сім'ї.

"Він не знає про особистий простір і не розуміє, наскільки він великий. Але саме за це ми його і любимо", — усміхається жінка.

