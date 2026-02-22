Подумав, що кривдять: собака кинувся "визволяти" хазяїна під час турніру з джиу-джитсу (відео)

В Бразилії під час турніру з джиу-джитсу стався курйозний епізод, коли собака вискочив на татамі та хотів "визволити" господаря. Поведінка пухнастого викликала шквал смішних коментарів від юзерів.

Автор ролика запевняє, що собака двічі намагався вискочити до господаря, і з третьої спроби прибіг до власника. Ролик з курйозом було розміщено в Reddit.

Повідомлення стало вірусним — набрало понад 24 тис. реакцій та сотні коментарів. На кадрах видно, як великий чорний собака вибігає на місце боротьби між учасниками, проскакує суддю та біжить до власника.

Потім пес лягає на господаря, ніби намагаючись "витягти" з прийому, а на обличчі чоловіка проскакує посмішка. За мить чотирилапого бере інший рефері та відносить з місця змагань.

Наразі час і місце зйомок залишилися невідомими, але автор повідомлення каже, що подія сталася в місті Белу-Орізонті в Бразилії.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, юзери з гумором прокоментували курйозну ситуацію. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Найвірніший друг людини";

"Господар аж сміється від того, як собака заступився за нього";

"Та він не рятує його, а дає судді знак, що господар програв у прийомі";

"Думаю, він побачив, що сьогодні хазяїну не виграти, і прийшов витягати його. Їсти за розкладом ніхто не скасовував".

