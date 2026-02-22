Время остановилось здесь в 2022-м: что скрывает заброшенный торговый центр (фото)

Один из самых популярных торговых центров в США прекратил свою работу еще в 2022 году. Один из городских исследователей решил пробраться в заброшенный ТРЦ и показать, что осталось от некогда оживленного молла.

По словам автора поста, он не ожидал увидеть, что за почти четыре года локация превратится в "практически полную пустошь". Фотографии со своего визита мужчина обнародовал на форуме в Reddit.

Городской исследователь побывал в ряде локаций уже закрытого заведения — фуд-корте, игровой зоне, зоне для отдыха и помещениях различных брендов. На фото можно увидеть, что за длительное время закрытия многие места успели покрыться пылью и начали ржаветь.

Заброшенный ТРЦ в США Фото: Reddit

Также городской исследователь показал коридоры торгового центра, в которых можно увидеть пустые зоны для магазинов. Исследователь не раскрыл локации, где именно он проводил съемку, однако внимательные пользователи быстро узнали локацию.

По словам одного корреспондента, под тайным местом, где побывал мужчина, является Great Northern Mall, расположенный в городе Сиракьюз, штат Нью-Йорк. Юзер с ником Paulywally042 рассказывает, что когда-то эта локация до закрытия в 2022-м была одной из самых посещаемых в городе.

Заброшенный ТРЦ в США Фото: Reddit

"Мой торговый центр из детства! Печально видеть, во что превратилось это место. Я регулярно проезжаю мимо и вижу, как паркинг разрушается, но снаружи все выглядит не так плохо. Когда-то это было главное место встреч, я проводил здесь много времени", — пишет юзер, добавляя, что был накануне закрытия в 2022, и уже тогда понимал, что ТРЦ имеет проблемы и его нужно закрывать.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному сообщению, пользователи рассказали собственные воспоминания о закрытых ТРЦ, где раньше сами бывали. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"У нас рядом был такой ТЦ. Тоже закрыли. Вспомнил, как маленьким ходил туда";

"Зрелище довольно жуткое";

"А кто-то мне там не прихватит пару стульев и стол? Мне надо в дом";

"Классное определенно было место. Жаль, что исчезло".

Ранее Фокус сообщал, как онлайн-шопинг "убил" самый известный ТРЦ. Самый известный в США торговый центр Lakeforest Mall в городе Монтгомери (штат Мэриленд) был символом доступности и качества для рядовых граждан на протяжении 45 лет.

Впоследствии стало известно, что в центре Вашингтона находится огромный подземный лабиринт. Подземный торговый центр Crystal City Shops открылся в 1976 году и тогда считался "ТЦ будущего".