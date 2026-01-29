Капсула времени у Белого дома: в центре Вашингтона находится огромный подземный лабиринт

Подземный торговый центр Crystal City Shops открылся в 1976 году и тогда считался "ТЦ будущего". Но сейчас мрачные устаревшие магазины без окон потеряли актуальность и помещение в центре Вашингтона, где недвижимость стоит баснословных денег, пустует.

Даже не все жители Вашингтона знают, что прямо рядом с Белым домом, Пентагоном, Арлингтонским кладбищем и шикарными отелями расположен огромный подземный город, пишет Washington Post.

Подземный торговый центр Crystal City Shops в Северной Вирджинии — лабиринт китчевых семейных магазинчиков под офисными зданиями и над станцией метро — когда-то казался чем-то из будущего. Но сейчас он пустует.

Магазин Элейн Демос работал 38 лет Фото: Reddit

Элейн Демос когда-то держала здесь магазинчик 38 лет, но была вынуждена закрыть бизнес.

"Раньше здесь можно было найти все, что угодно", — говорит она.

Один владелец магазина с многолетним стажем свалил всю вину на пандемию и постоянную потерю крупных арендаторов. Другой указал на иронию ситуации: Amazon, чьи поставки способствовали исчезновению его традиционного розничного бизнеса, строит свою новую штаб-квартиру в Арлингтоне неподалеку.

Відео дня

Демос, со своей стороны, просто сказала, что устала.

Когда застройщик Чарльз Э. Смит перерезал ленточку в честь начала проекта в 1976 году, он намеренно решил соединить торговый центр (который технически находится на уровне улицы) с недавно возведенными над ним башнями в Кристал-Сити.

Crystal City Shops был достопримечательностью Вашингтона Фото: Reddit

Здания заполнялись федеральными агентствами, ищущими дешевую недвижимость, и состоятельными специалистами, спасающимися от преступности и хаоса округа Колумбия. Смит увидел возможность объединить их всех в утопическом эксперименте по созданию автономного жилья: можно было выйти из квартиры, сделать покупки, поесть, подстричься и добраться до офиса — и все это, не выходя на улицу.

"Это было воплощением удобства в лучшем виде. У любого открывшегося магазина уже была сформированная клиентская база ", — сказал Джек Левониан, владелец магазина Metro Camera, открывший свой магазин в Underground прямо во время открытия торгового центра.

В Crystal City Shops захаживали даже из Белого дома Фото: Reddit

Самые преданные завсегдатаи спускались на лифте из своих квартир или офисов, разыскивая независимые, необычные магазинчики, которые Смит предпочитал размещать в "деревне начала века", которую имитировали подземные улицы Crystal City Shops с мощеными "тротуарами". Во время крупных конференций участники с бейджами проходили через туннели в коридоры "Антикварной аллеи", вымощенные фальшивой брусчаткой. Весной и осенью восьмиклассники на экскурсиях заполняли фуд-корт Crystal Plaza.

У каждого владельца магазина, оставшегося на плаву, до сих пор сохранились яркие воспоминания о тех днях. Для Левоняна это были крупные фотовыставки Kodak, где компания устанавливала экспонаты вдоль коридоров. "Это было как центр вселенной", — сказал он.

В Crystal City Shops теперь можно посмотреть на 1970-е Фото: Reddit

В 2000-х годах федеральная программа BRAC лишила этот район тысяч рабочих мест, в том числе и клиентов, связанных с военной службой. Затем наступила рецессия, и несколько ключевых арендаторов закрылись: магазин Hallmark, книжный магазин и парикмахерская Hair Cuttery, где Джон Маккейн был постоянным клиентом.

Осталась лишь капсула времени, сохранившаяся со времен, когда Джеральд Форд — или, по крайней мере, Билл Клинтон — был в Белом доме.

Объявления о закрытии магазинов накапливались, но к тому времени, когда большинство владельцев получили письмо с официальным сообщением — договоры аренды не будут продлены, и большинству из них придется закрыть свои магазины или полностью переехать.

Сейчас огромный подземный лабиринт пустует Фото: Reddit

"В свете меняющегося ландшафта розничной торговли и продолжающейся эволюции National Landing стало очевидно, что концепция подземной розничной торговли больше не является финансово устойчивой", — заявила пресс-секретарь компании JBG Smith, владельца недвижимости, которая объединилась с компанией Чарльза Э. Смита в 2017 году.

После закрытия всех магазинов торговый центр остался открытым для пешеходов, но теперь это настоящая капсула времени, которая не слишком изменилась с 1970-х.

В Вашингтоне пытались возродить подземный ТЦ к жизни, и даже объявили конкурс на лучший проект. Но гидропонная ферма и тематические аттракционы пока остались на бумаге.

Напомним, в Гренландии тоже есть своя капсула времени. Под льдом находится огромная военная база Кэмп-Сенчури времен Холодной войны, которая теперь угрожает экологии всего острова. Потому что никто точно не знает, что там бросили американские военные.

А украинский моряк показал маяк, до которого не доплывет ни один турист. Он построен прямо на узкой вершине морской скалы.