Капсула часу біля Білого дому: у центрі Вашингтона знаходиться величезний підземний лабіринт

Підземний торговий центр Crystal City Shops відкрився 1976 року і тоді вважався "ТЦ майбутнього". Але зараз похмурі застарілі магазини без вікон втратили актуальність і приміщення в центрі Вашингтона, де нерухомість коштує шалених грошей, пустує.

Навіть не всі жителі Вашингтона знають, що просто поруч із Білим домом, Пентагоном, Арлінгтонським кладовищем і шикарними готелями розташоване величезне підземне місто, пише Washington Post.

Підземний торговельний центр Crystal City Shops у Північній Вірджинії — лабіринт кітчевих сімейних крамничок під офісними будівлями і над станцією метро — колись здавався чимось із майбутнього. Але зараз він пустує.

Магазин Елейн Демос працював 38 років Фото: Reddit

Елейн Демос колись тримала тут магазинчик 38 років, але була змушена закрити бізнес.

"Раніше тут можна було знайти все, що завгодно", — каже вона.

Один власник магазину з багаторічним стажем звалив усю провину на пандемію та постійну втрату великих орендарів. Інший вказав на іронію ситуації: Amazon, чиї поставки сприяли зникненню його традиційного роздрібного бізнесу, будує свою нову штаб-квартиру в Арлінгтоні неподалік.

Демос, зі свого боку, просто сказала, що втомилася.

Коли забудовник Чарльз Е. Сміт перерізав стрічку на честь початку проєкту 1976 року, він навмисно вирішив з'єднати торговельний центр (який технічно перебуває на рівні вулиці) з нещодавно зведеними над ним баштами в Кристал-Сіті.

Crystal City Shops був визначною пам'яткою Вашингтона Фото: Reddit

Будинки заповнювали федеральні агентства, які шукали дешеву нерухомість, і заможні фахівці, які рятувалися від злочинності та хаосу округу Колумбія. Сміт побачив можливість об'єднати їх усіх в утопічному експерименті зі створення автономного житла: можна було вийти з квартири, зробити покупки, поїсти, підстригтися і дістатися до офісу — і все це, не виходячи на вулицю.

"Це було втіленням зручності в найкращому вигляді. У будь-якого магазину, що відкрився, вже була сформована клієнтська база", — сказав Джек Левоніан, власник магазину Metro Camera, який відкрив свій магазин в Underground прямо під час відкриття торгового центру.

У Crystal City Shops заходили навіть із Білого дому Фото: Reddit

Найвідданіші завсідники спускалися ліфтом зі своїх квартир або офісів, розшукуючи незалежні, незвичні крамнички, які Сміт вважав за краще розміщувати в "селі початку століття", що його імітували підземні вулиці Crystal City Shops з брукованими "тротуарами". Під час великих конференцій учасники з бейджами проходили через тунелі в коридори "Антикварної алеї", вимощені фальшивою бруківкою. Навесні та восени восьмикласники на екскурсіях заповнювали фуд-корт Crystal Plaza.

У кожного власника магазину, що залишився на плаву, досі збереглися яскраві спогади про ті дні. Для Левоняна це були великі фотовиставки Kodak, де компанія встановлювала експонати вздовж коридорів. "Це було як центр всесвіту", — сказав він.

У Crystal City Shops тепер можна подивитися на 1970-ті Фото: Reddit

У 2000-х роках федеральна програма BRAC позбавила цей район тисяч робочих місць, зокрема й клієнтів, пов'язаних із військовою службою. Потім настала рецесія, і кілька ключових орендарів закрилися: магазин Hallmark, книжковий магазин і перукарня Hair Cuttery, де Джон Маккейн був постійним клієнтом.

Залишилася лише капсула часу, що збереглася з часів, коли Джеральд Форд — або, принаймні, Білл Клінтон — був у Білому домі.

Оголошення про закриття магазинів накопичувалися, але на той час, коли більшість власників отримали лист з офіційним повідомленням — договори оренди не будуть продовжені, і більшості з них доведеться закрити свої магазини або повністю переїхати.

Зараз величезний підземний лабіринт пустує Фото: Reddit

"У світлі мінливого ландшафту роздрібної торгівлі та триваючої еволюції National Landing стало очевидно, що концепція підземної роздрібної торгівлі більше не є фінансово стійкою", — заявила прессекретарка компанії JBG Smith, власника нерухомості, яка об'єдналася з компанією Чарльза Е. Сміта 2017 року.

Після закриття всіх магазинів торговий центр залишився відкритим для пішоходів, але тепер це справжня капсула часу, яка не надто змінилася з 1970-х.

У Вашингтоні намагалися відродити підземний ТЦ до життя, і навіть оголосили конкурс на найкращий проект. Але гідропонна ферма і тематичні атракціони поки залишилися на папері.

