Час зупинився тут у 2022-му: що приховує занедбаний торговий центр (фото)

Один з найпопулярніших торгових центрів у США припинив свою роботу ще 2022 року. Один з міських дослідників вирішив пробратися в покинутий ТРЦ і показати, що лишилося від колись жвавого моллу.

За словами автора посту, він не очікував побачити, що за майже чотири роки локація перетвориться на "практично повну пустку". Світлини зі свого візиту чоловіку оприлюднив на форумі в Reddit.

Міський дослідник побував у низці локацій вже зачиненого закладу — фуд-корті, ігровій зоні, зоні для відпочинку та приміщеннях різних брендів. На фото можна побачити, що за тривалий час закриття багато місць встигли покритися пилом і почали іржавіти.

Покинутий ТРЦ у США Фото: Reddit

Також міський дослідник показав коридори торгового центру, в яких можна побачити пусті зони для магазинів. Дослідник не розкрив локації, де саме він проводив зйомку, однак уважні користувачі швидко впізнали локацію.

За словами одного дописувача, під таємним місцем, де побував чоловік, є Great Northern Mall, розташований у місті Сирак'юз, штат Нью-Йорк. Юзер з ніком Paulywally042 розповідає, що колись ця локація до закриття в 2022-му була однією з найбільш відвідуваним у місті.

"Мій торговий центр із дитинства! Сумно бачити, на що перетворилося це місце. Я регулярно проїжджаю повз і бачу, як паркінг руйнується, але зовні все виглядає не так погано. Колись це було головне місце зустрічей, я проводив тут багато часу", — пише юзер, додаючи, що був напередодні закриття в 2022, і вже тоді розумів, що ТРЦ має проблеми і його потрібно закривати.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного допису, користувачі розповіли власні спогади про закриті ТРЦ, де раніше самі бували. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"У нас поруч був такий ТЦ. Теж закрили. Згадав, як малим ходив туди";

"Видовище доволі моторошне";

"А хтось мені там не прихопить пару стільців і стіл? Мені треба в дім";

"Класне певне було місце. Шкода, що зникло".

