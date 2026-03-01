Девочка учила щенка преодолеть страх высоты: урок стал интернет-хитом (видео)

В китайском местечке Шаньси девочка пыталась приучить своего маленького щенка преодолеть страх высоты. Показав своим примером, собака успешно повторила за хозяйкой, чем вызвала восхищение сети.

Девочке удалось показать пример к собачке, которая боялась научить переступать лестницу. Ролик разместили на одной из платформ Reddit.

Сообщение стало вирусным — за полдня набрало почти 70 тыс. реакций и сотни комментариев. На кадрах видно, как китаянка терпеливо учит своего щенка спускаться с лестницы. Песик колеблется, осторожно ставит лапы и раз за разом останавливается.

Владелица спокойно подбадривает его, показывает пример и не торопит. После паузы щенок активно присматривается, вспоминает урок хозяйки и спускается со ступеньки, чем вызывает радость хозяев.

Известно, что ролик был снят в Китае, в провинции Шаньси. Автором ролика была мама девочки, которая снимала "урок для собаки" на свой смартфон.

Відео дня

Реакция соцсетей

Пользователи выразили восторг от увиденных кадров и поддержали собачку в ее намерениях. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Невероятная милота";

"Вот что значит быть хозяином — учить подопечного с самой базы";

"И заметьте, все явно было не с первой попытки";

"Ролик сделал мой день".

