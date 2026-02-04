Охотничья собака против кота: кто оказался смелее на самом деле (видео)

Неожиданная встреча охотничьей собаки с домашним котом превратилась в настоящий комедийный ролик. Огромный пес не ожидал увидеть небольшого рыжего кота.

Немецкую короткошерстную легавую по кличке Паскаль привезли в гости к зятю ее владельца. Собака буквально "вросла" в ступеньки и отказывалась идти дальше из-за кота. На видео, опубликованном в TikTok, видно, как Паскаль осторожно спускался по лестнице и замер на площадке, заметив другое животное.

Родные хозяина охотничьего пса были удивленные происходящим. Мужчина сам не ожидал, что Паскаль будет так сильно бояться рыжего кота. Даже когда владелец несколько раз пытался позвать собаку к себе, пес предпочитал отступить назад и держаться на безопасной дистанции.

Когда кота взяли на руки, Паскаль все же решился продолжить путь, но часто останавливался, настороженно оглядываясь. Хозяин ласково назвал питомца "большим добряком".

"Моя 30-килограммовая охотничья собака знакомится с небольшой кошкой моего зятя", — подписал мужчина свой ролик.

Реакция соцсетей

Видео быстро разлетелось по соцсетям и собрало тысячи комментариев. Пользователи шутили, что рыжие коты "непредсказуемы", отмечали их феноменальную уверенность в себе и называли кошек "бойцами ММА в мире животных". Другие писали, что предстатели данной породы собак на самом деле очень нежные и мягкие, несмотря на свою охотничью репутацию.

"Он еще совсем ребенок";

"Моя бельгийская малинуа тоже боится моей кошки";

"Честно говоря, кошки — это бойцы ММА в животном мире, потому что они могут противостоять медведям, собакам и т.д., они не боятся".

Мужчина сам не ожидал, что Паскаль будет ужасно бояться рыжего кота Фото: TikTok

Некоторые зрители узнали в Паскале своих питомцев. Владельцы собак делились историями о том, как их крупные псы боялись крошечных котят и отказывались заходить в комнату, если там сидел усатый "хозяин положения".

"Однажды мы привозили нашу собаку к бабушке и дедушке, и обнаружили, что их кошка лежала наверху в своей лежанке. Наш питомец побежал наверх, чтобы обнюхать ее. Собака разбудила кошку и та перепрыгнула через нее, перегородив при этом путь вниз по лестнице. Моему брату пришлось встать между животными, чтобы помочь. Собака была крупной, голова на уровне верхней части бедра, кошка была полудикой и совершенно крошечной", — написала одна из пользовательниц.

