Мисливський собака проти кота: хто виявився сміливішим насправді (відео)

Несподівана зустріч мисливського собаки з домашнім котом перетворилася на справжній комедійний ролик. Величезний пес не очікував побачити невеликого рудого кота.

Німецьку короткошерсту лягаву на прізвисько Паскаль привезли в гості до зятя її власника. Собака буквально "вросла" у сходинки та відмовлялася йти далі через кота. На відео, опублікованому в TikTok, видно, як Паскаль обережно спускався сходами та завмер на майданчику, помітивши іншу тварину.

Рідні господаря мисливського пса були здивовані тим, що відбувається. Чоловік сам не очікував, що Паскаль так сильно боятиметься рудого кота. Навіть коли власник кілька разів намагався покликати собаку до себе, пес вважав за краще відступити назад і триматися на безпечній дистанції.

Коли кота взяли на руки, Паскаль все ж наважився продовжити шлях, але часто зупинявся, насторожено озираючись. Господар ласкаво назвав вихованця "великим добряком".

Відео дня

"Мій 30-кілограмовий мисливський собака знайомиться з невеликою кішкою мого зятя", — підписав чоловік свій ролик.

Реакція соцмереж

Відео швидко розлетілося соцмережами і зібрало тисячі коментарів. Користувачі жартували, що руді коти "непередбачувані", відзначали їхню феноменальну впевненість у собі й називали кішок "бійцями ММА у світі тварин". Інші писали, що представники цієї породи собак насправді дуже ніжні та м'які, попри свою мисливську репутацію.

"Він ще зовсім дитина";

"Моя бельгійська малінуа теж боїться моєї кішки";

"Чесно кажучи, кішки — це бійці ММА у тваринному світі, тому що вони можуть протистояти ведмедям, собакам тощо, вони не бояться".

Чоловік сам не очікував, що Паскаль страшенно боятиметься рудого кота Фото: TikTok

Деякі глядачі впізнали в Паскалі своїх вихованців. Власники собак ділилися історіями про те, як їхні великі пси боялися крихітних кошенят і відмовлялися заходити в кімнату, якщо там сидів вусатий "господар становища".

"Одного разу ми привозили нашого собаку до бабусі й дідуся, і виявили, що їхня кішка лежала нагорі у своїй лежанці. Наш вихованець побіг нагору, щоб обнюхати її. Собака розбудив кішку і та перестрибнула через неї, перегородивши при цьому шлях вниз по сходах. Моєму братові довелося встати між тваринами, щоб допомогти. Собака був великим, голова на рівні верхньої частини стегна, кішка була напівдикою та абсолютно крихітною", — написала одна з користувачок.

