Дівчинка вчила цуценя подолати страх висоти: урок став інтернет-хітом (відео)

У китайському місці Шаньсі дівчинка намагалася привчити свого маленького цуцика подолати страх висоти. Показавши своїм прикладом, собака успішно повторив за хазяйкою, чи викликав захоплення мережі.

Дівчинці вдалося показати приклад до собачки, яка боялася навчити переступати сходи. Ролик розмістили на одній з платформ Reddit.

Повідомлення стало вірусним — на пів дня набрало майже 70 тис. реакцій та сотні коментарів. На кадрах видно, як китаянка терпляче вчить своє цуценя спускатися зі сходів. Песик вагається, обережно ставить лапи й раз по раз зупиняється.

Власниця спокійно підбадьорює його, показує приклад і не квапить. Після паузи цуцик активно придивляється, згадує урок хазяйки та спускається зі сходинки, чим викликає радість господарів.

Наразі відомо, що ролик було знято в Китаї, в провінції Шаньсі. Авторкою ролика була мама дівчинки, яка знімала "урок для собаки" на свій смартфон.

Реакція соцмереж

Користувачі висловили захоплення від побачених кадрів і підтримали собачку в її намірах. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Неймовірна милота";

"От що значить бути хазяїном — вчити підопічного з самої бази";

"І зауважте, все явно було не з першої спроби";

"Ролик зробив мій день".

