Руины потребительской эпохи: что осталось от ТЦ, который приходит в упадок уже 20 лет (видео)

Гигантский торговый комплекс, который открылся в сентябре 1996 года с громкой оглаской и привлекал тысячи покупателей, сейчас превратился в безлюдную пустошь. Известный городской исследователь решил исследовать эту локацию, которая медленно разрушается под действием времени.

Энтузиаст с ником Bearded Reality посетил заброшенный Five Sisters Freeport Shopping Village в Вест-Колдере (Шотландия), который сегодня стал красноречивым символом изменений в потребительских привычках. Об этом он рассказал в своем ролике в Youtube.

Автор рассказывает, что это комплекс принимал известные бренды — Calvin Klein, DKNY, Versace и Levi's. Здесь также работали две кофейни, два ресторана и зона "Leisureland" с развлекательным центром и картингом.

Изменения в розничной торговле, в частности стремительный рост онлайн-шопинга, а также открытие в 2000 году соседнего Livingston Designer Outlet вызвали резкое падение посещаемости. Уже через год после появления конкурента большинство магазинов закрылись, а оставшиеся распродавали остатки товаров перед окончательным закрытием.

В 2004 году компания Freeport Leisure приняла решение окончательно прекратить работу центра. Последний раз Five Sisters использовали как съемочную площадку в 2015 году для реалити-шоу BBC Three "I Survived a Zombie Apocalypse", где участники прятались от "зомби", выполняя задания.

Во время исследования территории, расположенной неподалеку от автомагистрали M8, Bearded Reality обнаружил все 40 торговых помещений закрытыми, без признаков былой оживленности. Один из пожарных выходов был приоткрыт, но вел лишь к ограниченной огражденной зоне; доступ к главной части комплекса оставался невозможным.

"Это место — сумасшедшее. Честно, не верится, что его просто покинули", — отметил он.

Несмотря на то, что центр не работает уже более 20 лет — вдвое дольше, чем фактически функционировал, — на территории до сих пор установлены камеры видеонаблюдения и дежурит охранник, что препятствует несанкционированному доступу.

В 2021 году местный совет отклонил предложение превратить участок в жилую застройку, однако заявил о поддержке идеи восстановления территории. Представитель совета отметил, что власти готовы поддержать проекты повторного использования объекта — для рекреационных и туристических целей, специализированного бизнеса, малых офисных помещений или учреждений, уместных для сельской местности.

